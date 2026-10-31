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英特爾展望失色股價大崩跌 亞馬遜猛燒錢現金流轉負

編譯劉忠勇、記者蘇嘉維／綜合報導
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亞馬遜公布支出增加、網路商店成長放緩；英特爾營收不如預期，股價雙雙下跌。(路透)
亞馬遜公布支出增加、網路商店成長放緩；英特爾營收不如預期，股價雙雙下跌。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

英特爾財測低於預期且示警PC市場持續低迷，股價重挫；亞馬遜雖AWS高速成長，仍因現金流轉負與AI支出大增引發市場疑慮。

英特爾29日公布財報，上季獲利優於預期，但本季財測令人失望，並警告記憶體價格飆漲將導致個人電腦（PC）銷售趨緩，低迷態勢會持續到至少明年上半年，利潤豐厚的資料中心零組件也面臨供應鏈問題，明年還將大幅擴大支出、自由現金流難轉正，分析師形容展望「相當嚇人」，30日股價重挫28.58%。

英特爾第3季淨利年比下滑18%到33億美元，經調整後每股純益為0.52美元，優於預估；營收年增21%至165億美元，符合預期。資料中心與人工智慧（AI）事業群營收成長78%至73億美元，因AI代理普及，帶旺中央處理器（CPU）需求。但記憶體價格飆漲壓抑PC買氣，PC市場惡化速度超過英特爾的預期，上季涵蓋PC產品的客戶端事業群營收年減5%至81億美元。

執行長陳立武表示，記憶體價格大漲將在明年成為所有業者的嚴重問題，整個市場都受影響。財務長辛斯納（David Zinsner）也認為，PC趨緩會持續到至少明年上半年。預估今年PC市場可能萎縮12%，明年再減少10%。

英特爾預估，本季營收將介於150億至160億美元，經調整後每股純益0.25美元，毛利率將降至38%，全都遜於預期。

此外，亞馬遜（Amazon）上季雲端服務（AWS）營收成長優於預期，但核心的電商事業成長放緩、人工智慧（AI）支出激增、自由現金流惡化、年底購物季銷售預期令人失望、明年AI支出還將「大幅」提高，全都蓋過雲端事業未來兩年將加速成長的樂觀預期，股價30日早盤一度下跌7%，收盤跌幅縮小至1.41%。

亞馬遜財報及財測看好，但不敵自由現金流轉負帶來的負面訊號，亞馬遜盤後股價暴跌。

亞馬遜AWS第3季營收年比成長39%至460億美元，連續第六季成長，增幅為五年最高。執行長傑西表示，AWS的成長不只來自AI，核心運算及儲存租用事業，也創下數年來最快增速，「我們相信，AWS在2027年和2028年都能成長逾40%，未來5至10年將成為年營收1兆美元的事業」。

傑西表示，目前AWS約「每14秒」就安裝一組AI晶片，未出貨訂單額增至5780億美元，自研晶片事業年比成長逾100%，Graviton和Trainium晶片的營收承諾年增超過20倍，計畫明年初銷售Trainium晶片給外部客戶。

但亞馬遜上季整體營收年增12%至2019億美元，淨利降至207億美元，都低於分析師預期。廣告營收成長率大幅放緩至12%，為七季來首度低於預期；網路商店營收成長2%，為2023年初以來最小增幅。

亞馬遜上季資本支出激增至759億美元，用於不動產及設備的支出則超過770億美元。

精華 FAQ

  • 雖然英特爾上季獲利優於預期，但本季營收、EPS與毛利率財測都低於市場預估，並警告PC需求將持續疲弱，導致投資人對未來獲利前景轉趨悲觀。

  • 資料中心與AI事業群營收年增78%，表現相當亮眼，但PC市場受記憶體漲價拖累、供應鏈也有問題，短期內仍無法抵消整體成長壓力。

  • 亞馬遜AWS營收成長優於預期，但電商成長放緩、廣告增速降溫，加上資本支出暴增、自由現金流轉負，讓市場更擔心獲利品質與未來現金壓力。

亞馬遜 供應鏈 英特爾

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