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馬斯克推「盲視裝置」 稱讓失明者重見光明 就等FDA放行

編譯陳律安／綜合報導
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馬斯克宣布，將推出盲視與心電感應裝置。（美聯社）
馬斯克宣布，將推出盲視與心電感應裝置。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

馬斯克介紹Neuralink的Blindsight與Telepathy兩項產品，前者主打讓失明者重見光明，後者則強調以思緒與電腦高速溝通，但兩者目前都仍受監管與驗證限制。

全球首富馬斯克（Elon Musk）30日在自家社媒X平台發文，介紹旗下腦機介面公司Neuralink的兩款產品，一個是宣稱能讓失明者重見光明的Blindsight（盲視）裝置，另一款Telepathy（心電感應）裝置則能讓人類僅透過思緒，即可與電腦或他人高速溝通。

馬斯克表示，Neuralink的第二款產品名為Blindsight，這款產品將讓完全失明、甚至天生失明的人重見光明。他說，從工程技術角度來看，這款產品已準備就緒，目前只待監管機關核准。

外媒報導，Neuralink的盲視技術旨在繞過人類受損的眼睛及視神經，將攝影機產生的視覺資訊直接傳送至大腦的視覺皮質。

美國食品藥物管理局（FDA）已於2024年9月授予盲視「突破性醫療器材」資格，以加速監管審查程序，但並不代表核准其商業用途。這款植入裝置目前仍處於試驗階段，Neuralink也尚未證實能讓人類患者恢復視力。

馬斯克稍早還說，Neuralink的首款產品名為Telepathy。這款產品讓人類只需透過思考，就能與電腦或他人高速溝通。

他也特別強調，未來幾年內，其資訊輸出速度將遠遠超越人類最快的說話或打字速度。

馬斯克展示最新腦機介面產品「盲視」與「心電感應」，宣稱將開創視力重建與意念溝通的...
馬斯克展示最新腦機介面產品「盲視」與「心電感應」，宣稱將開創視力重建與意念溝通的新時代。(路透)

精華 FAQ

  • 馬斯克在X平台介紹Neuralink兩款產品，分別是主打恢復視力的Blindsight盲視裝置，以及可用思緒與電腦或他人溝通的Telepathy心電感應裝置。

  • 這項技術目標是繞過受損的眼睛與視神經，透過攝影機取得影像後，直接把視覺資訊傳送到大腦的視覺皮質，以重建視覺感知。

  • FDA已於2024年9月給予Blindsight突破性醫療器材資格，可加速審查，但不代表商業核准；它仍在試驗階段，Neuralink也尚未證實可讓患者恢復視力。

馬斯克 FDA

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