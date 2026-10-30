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財報不佳 英特爾股價暴跌3成蒸發1400億元 創半世紀最大跌幅

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英特爾市值單日蒸發約1400億美元影響廣大。美國政府2025年8月宣布補助英特爾...
英特爾市值單日蒸發約1400億美元影響廣大。美國政府2025年8月宣布補助英特爾89億美元，取得10%股份，輝達（Nvidia）於同年底宣布投資50億美元，持股佔4%。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

英特爾因財測不佳、產能與廠房事故等壓力，股價重挫近3成，市值蒸發約1400億美元，也拖累美國政府與輝達的投資帳面。

美國晶片大廠英特爾因財報展望不佳等因素，股價今天暴跌近3成，單日市值蒸發約1400億美元，創半世紀以來最大跌幅。英特爾股價大跌同時影響兩大股東美國政府與Nvidia(輝達)，更加深AI類股泡沫化的陰影。

英特爾（Intel）29日公布第3季財報，下季財務展望疲弱，同時受筆電市場持續低迷、以色列廠房爆炸影響產能等不利因素影響，股價由29日收盤92.07美元大跌至65.76美元，跌幅高達28.58%，創1974年以來最大單日跌幅。

英特爾市值單日蒸發約1400億美元影響廣大。美國政府2025年8月宣布補助英特爾89億美元，取得10%股份，輝達（Nvidia）於同年底宣布投資50億美元，持股佔4%。但美國政府與輝達兩大股東僅這一天帳面損失共約170億美元。

英特爾執行長陳立武2025年3月上任，致力擴大投資，帶領公司轉型成高階AI晶片製造商，股價在29日公布財報前，一年間上漲約1.5倍，30日一天大跌近3成，重創陳立武的領導。

陳立武29日在公布財報後線上會議指出，對於公司產能受限、EMIB封裝所需高階有機基材短缺，及以色列廠房事故後暫時停工，造成無法滿足伺服器、中央處理器市場的強勁需求感到失望。

精華 FAQ

  • 主因是第3季財報後公布的下季展望偏弱，加上筆電市場低迷、以色列廠房事故影響產能，以及EMIB封裝材料短缺，市場對其成長前景迅速轉弱。

  • 英特爾這一天市值約蒸發1400億美元，創下半世紀以來最大單日跌幅。由於公司規模龐大，這也讓整體AI與晶片類股的泡沫疑慮再度升高。

  • 兩者都是英特爾的大股東，美國政府持股10%，輝達持股4%。隨著股價暴跌，兩方這天合計帳面損失約170億美元，投資報酬立即承壓。

英特爾 輝達 NVIDIA

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