AI需求塞爆產能 村田製作所砸1兆日圓 拚電容銷售倍增

村田製作所如今看好需求、擴大長期投資，立場與三個月前完全兩樣。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 村田製作所因AI資料中心需求暴增，宣布五年內投資1兆日圓擴產，力求電容銷售翻倍，並同步上調全年獲利預測。

村田製作所將在五年內投資1兆日圓（64億美元），力求電容銷售額增至目前的兩倍以上。AI資料中心業者對這類零組件的需求，正攀上前所未見的水準。

村田周五公布財報，不僅調高本會計年度獲利預測，還再度擴大產能投資計畫。社長中島規巨先前已說，原定擴產規模不足以滿足所有訂單。村田上季（截至9月底）營收達5,885億日圓，營業利益為1,475億日圓，均遠優於分析師預估。

村田將本會計年度營業利益預測調高至5,200億日圓，指出資料中心需求帶動銷售和獲利能力提升。

村田的電容用來調節電流，從智慧手機到汽車系統都用得到。AI熱潮使幾種基礎卻不可或缺的零組件供不應求，電容就是其中之一。美國超大規模資料中心業者正投入數千億美元擴建資料中心，村田的產能也因此吃緊。這些業者需要的高階電容，必須體積小、耐用，還要能儲存大量電能。

研調機構集邦科技最近的報告中說：「AI應用從模型訓練快速發展到推論和AI代理，正帶動新一波CPU需求。每顆CPU都需要搭配電源模組和DDR5記憶體，隨著這些零組件用量增加，CPU主機板和記憶體模組對高電容量積層陶瓷電容（MLCC）的需求也大幅攀升。」

中島本月接受彭博訪問時已說，村田零組件的需求增長速度，比一季前預期的還快，原定擴產投資已不敷所需。除了例行投資、每年擴充約10%產能外，村田4月也宣布，未來兩年將投入800億日圓，再增產15%。

中島如今看好需求、擴大長期投資，立場與三個月前完全兩樣。當時他曾因資料中心業者的財務狀況不明，質疑AI投資能否持續。

不過，投資人日益擔心支撐AI資料中心建設的資金安排，疑慮至今仍未消散，但村田等供應鏈業者目前仍專注設法滿足超大規模資料中心業者的訂單。