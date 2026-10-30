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福斯在中國買氣跌 虧損加劇 上季失血66億美元

編譯湯淑君／綜合報導
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福斯因中國市場買氣下滑導致虧損加深。（路透）
福斯因中國市場買氣下滑導致虧損加深。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

福斯因中國車市急凋與多重成本壓力，第3季虧損擴大並下修財測，顯示獲利不足以支撐轉型投資。

福斯汽車（VW）第3季因中國市場買氣下滑導致虧損加深，並警告獲利動能「太低」，不足以支應新科技投資。

這家歐洲最大汽車集團29日公布，止於9月底的一季（上季）營業虧損59億歐元（約66億美元），比去年同期的13億歐元虧損更為慘重，也遠比分析師預估的虧損26億歐元糟。

福斯9月以資產減記和整頓費用合計100億歐元為由，大幅調降財測。資產減記事關非現金資產減值，包括保時捷股權減值64億歐元、中國資產減值10億歐元。

第3季營收年減6.3%至753億歐元，主因是對中國交車量大減，同時電動車在歐洲薄利多銷侵蝕利潤。

財務長安里特茲說：「中國市場急遽萎縮。在歐洲，中國車低價競爭壓力加劇，在美國則承受關稅壓力。」

即使不計資產減損的一次性衝擊，1月至9月營業利潤率為3.8%。安里特茲說：「每100歐元的營收，營業利益不到4歐元。」他指出，福斯必須提升獲利能力，方能持續投資尖端技術。

福斯股價29日法蘭克福早盤跌1%。這個德國集團旗下擁有眾多汽車廠牌，包括保時捷、奧迪、賓利和藍寶堅尼，正致力推行整頓計畫，可能導致裁員超過10萬人，並關閉德國四座廠。

福斯因中國車市嚴重不景氣受重創，已調整策略因應，改用當地技術、合作夥伴和零件生產汽車。然而，1月至9月期間，福斯集團對中國市場出貨量仍比去年同期陡降30%。

此外，福斯也已脫售非核心資產，並精簡旗下車款，以改善成本競爭力。目標是加快新車開發腳步，以迎頭趕上中國競爭對手的步伐。中國車廠正供應更多平價電動車以及配備先進軟體的油電混合車。

精華 FAQ

  • 福斯止於9月底一季營業虧損59億歐元，較去年同期的13億歐元虧損明顯惡化，也大幅差於分析師預估的26億歐元虧損，反映營運壓力快速升高。

  • 主因是中國市場交車量大減、歐洲電動車薄利多銷，以及美國關稅壓力。福斯高層直言中國市場急遽萎縮，讓整體營收與獲利都受到明顯拖累。

  • 福斯已進行資產減記、整頓與出售非核心資產，並精簡車款、改用當地技術與夥伴生產。公司也計畫加快新車開發，並推動可能涉及逾10萬人裁員與關廠的重整。

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