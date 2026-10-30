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三星上季獲利低於預期 延後公布股東回饋細節 拖累股價跌4%

編譯簡國帆／綜合報導
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三星股東回饋細節延至明年1月底公布，拖累股價跌約4%。（美聯社）
三星股東回饋細節延至明年1月底公布，拖累股價跌約4%。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

三星雖受AI帶動記憶體需求強勁、獲利大增並上調資本支出，但因股東回饋細節延後公布，加上產能擴張受限，仍讓市場失望。

三星電子說，記憶體晶片供不應求將持續到2028年，宣布今年資本支出將大增六成至630億美元，但強調即便擴大投資，新廠建設成本及設備交期拉長仍將限制產能。三星股東回饋細節延至明年1月底公布，拖累股價跌約4%，未能安撫投資人對這波榮景能帶來多少股東回報的疑慮。

eToro分析師吉伯特（Josh Gilbert）說，讓市場等到1月才看到完整回饋計畫，讓市場原本期待的利多落空。另有分析師指出，延後公布回饋細節令人失望，可能促使交易者在未來幾個月將資金轉向SK海力士或美光。

三星上季整體營業利益增至去年同期的近九倍，達107.4兆韓元（約801億美元），其中半導體部門營業利益達106.5兆韓元（利潤率72.4%），但未能達標，仍低於分析師平均預估的108.5兆韓元。

三星認為，AI需求強勁之下，記憶體供不應求的情勢可能延續至2028年，但即便明年拉高資本支出，新廠建置成本上升、設備交期拉長，仍會壓縮產能開出的速度。此外，第七代高頻寬記憶體（HBM）HBM4E和下一代HBM5的晶粒尺寸擴大、以及製程層數增加，減少了每片晶圓的產出，都是擴增供應的限制因素。

記憶體供應趨緊的情勢，也反映在三星的高頻寬記憶體（HBM）業務上。儘管出貨量加速成長，市場需求依然強勁。三星表示，上季HBM4營收季增三倍，約占HBM總收入的六成。

展望未來，三星表示，2027年規畫的HBM供應幾乎已全數銷售一空，且已按照目標價格與客戶談妥。大客戶仍持續要求三星擴大供貨。

三星電子預期，本季AI驅動的DRAM需求，將主要是「中央處理器（CPU）和繪圖處理器（GPU）平台相關的產品」，包括Nvidia輝達(另稱英偉達)殷切需要高頻寬記憶體（HBM）HBM4的Rubin繪圖晶片，還有Vera CPU。

在NAND快閃記憶體部分，三星表示，與「個人AI代理服務擴大的相關」需求，帶動其固態硬碟儲存需求「暴增」。

三星說，已和十家大客戶簽署長期供應協議（LTA），並正與其他十家洽談中，因為更多客戶都尋求穩定的長期記憶體供應，涵蓋超大規模雲端業者（hyperscaler）、伺服器製造商，以及行動、汽車和網路等產業。

三星透露，若以目前合約協商步調判斷，2030年之前的產能，會有60%-70%被長期供應協議包下的可能性愈來愈高。

精華 FAQ

  • 三星上季整體營業利益年增近9倍至107.4兆韓元，半導體部門也達106.5兆韓元，但仍低於分析師平均預估的108.5兆韓元，因此未能完全滿足市場期待。

  • 三星表示AI需求推升記憶體缺口，故今年資本支出將增六成至630億美元；但新廠建設成本上升、設備交期拉長，以及HBM晶粒變大、製程層數增加，都會壓縮產能開出速度。

  • 投資人原本期待三星能趁獲利與景氣高峰提出更明確回饋方案，但公司將細節延至明年1月底才公布，讓利多落空，也使部分交易者可能轉向SK海力士或美光。

三星

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