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三星估2奈米製程訂單將倍增 明年AI與HPC晶圓代工銷售占比衝破50%

編譯簡國帆／綜合外電
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三星電子預期，今年2奈米製程的晶圓代工訂單量將比去年增加一倍多。（路透）
三星電子預期，今年2奈米製程的晶圓代工訂單量將比去年增加一倍多。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

三星表示，受AI、HPC與HBM需求推升，2奈米訂單明年持續成長，相關營收占晶圓代工銷售比重將突破50%，並透過泰勒廠擴產提升供應能力。

三星電子29日在財報電話會議表示，預期今年2奈米製程的晶圓代工訂單量將比去年增加一倍多。

三星電子表示，受惠於高頻寬記憶體（HBM）晶粒與先進節點產品的銷售成長，上季晶圓代工事業的銷售與利潤都改善，2奈米製程專案也再從主要雲端服務供應商（CSP）、以及人工智慧（AI）與高效運算（HPC）客戶，取得新訂單。

三星電子也預期，本季晶圓代工營收季比與年比都將成長二位數百分比，主因為記憶體相關產品、以及對美國與中國大陸主要客戶的供應都增加，並且計劃本季將加強量產應用第二代2奈米製程的新款行動產品、以及關鍵客戶的神經處理器（NPU）產品。

AI與HPC需求強 占晶圓代工銷售比重將逾五成

這家南韓電子大廠預期，隨著AI與HPC產品的需求增加，明年AI與HPC相關營收占整體晶圓代工銷售的比重，將擴大至50%以上，主要為4奈米和2奈米的先進製程節點。

三星電子預測，在主要2奈米製程客戶的新產品下半年量產後，先進製程節點的產能利用率將大幅改善，至於5奈米以下的製程，預料客戶需求將超過產能。

三星電子計畫藉由啟用、並且擴大投資位於美國德州泰勒市的晶圓廠，並擴大量產先進製程，強化對AI與HPC客戶需求的因應能力。該公司正透過與主要客戶簽訂長期協議（LTA），加強和客戶戰略合作關係。

精華 FAQ

  • 三星在財報會議指出，今年2奈米製程晶圓代工訂單量預期將比去年增加1倍多，顯示先進製程需求持續升溫，且主要來自雲端、AI與HPC客戶的新案。

  • 隨著AI與HPC產品需求增加，三星預估明年相關營收將占整體晶圓代工銷售50%以上，主力集中在4奈米與2奈米等先進節點，帶動業務結構升級。

  • 三星計畫啟用並擴大投資美國德州泰勒市晶圓廠，同時透過主要客戶的長期協議加深合作，並加速2奈米與更先進製程量產，以滿足AI與HPC需求。

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