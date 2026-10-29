紐西蘭利率意外按兵不動 紐元應聲急貶逾1%
紐西蘭央行意外按兵不動，讓原本預期升息的市場大失所望，紐元隨即重挫；同時亞洲多國央行接連出現與預期不同的決策，凸顯在全球風險與需求疲弱下，政策方向更難掌握。
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紐西蘭央行意外按兵不動，讓原本預期升息的市場大失所望，紐元隨即重挫；同時亞洲多國央行接連出現與預期不同的決策，凸顯在全球風險與需求疲弱下，政策方向更難掌握。
又一個亞洲央行讓市場措手不及。紐西蘭央行28日決議利率按兵不動，出人意表的決定使紐元應聲急貶逾1%。亞洲央行過去兩周來的決策屢屢爆冷，卻也反映出在重重風險下，決策者更難擘劃政策方向。
紐國央行28日以四票對三票，決定將官方現金利率（OCR）維持在2.75%，原因是全球不穩定性壓抑國內需求，擔心經濟復甦疲弱的風險，主張在連續兩度升息後，先靜觀其變。
市場大感意外，95%投資人原本預期會升息1碼。有經濟學家說，這個結果讓他嚇到說不出話。意外決定打擊該國貨幣，紐元兌美元聞訊重貶1.7%至55.86，紐元兌澳幣更出現九年來最劇烈的跌幅。
泰國央行同日也決定基準利率不變、保持在1%，符合市場預期，且為連續第四次會議按兵不動。官員同時二度調升今年的經濟展望，但表示要是經濟夠強，可能會緩步審慎升息。
亞洲央行過去兩周來的決策，頻頻讓投資人措手不及。先前印尼與新加坡央行一反市場預期、利率維持不變；菲律賓央行則出乎意料地加碼升息。
這表示重重風險下，亞洲央行決策者更難擘劃政策方向，投資人也更難解讀政策訊號。全球能源危機導致通膨超標，衝擊消費者。而AI晶片熱潮也推升物價，儘管替出口商帶來利多，卻掩蓋了經濟體其他方面的疲弱需求。
紐西蘭央行認為全球不穩定性壓抑國內需求，且擔心經濟復甦仍偏疲弱，因此在連續2次升息後選擇先按兵不動，改採觀望態度，避免過早緊縮拖累成長。 市場幾乎一面倒押注升息，約95%投資人原本預期央行會再升1碼；但結果卻是利率維持2.75%不變，令市場措手不及，也使紐元在消息公布後急跌。 文中指出，印尼與新加坡央行先前都選擇維持利率不變，與市場預期不同；菲律賓央行則意外加碼升息。這些變化顯示，在通膨、能源危機與需求疲弱交錯下，亞洲央行更難給出明確政策訊號。
精華 FAQ
紐西蘭央行認為全球不穩定性壓抑國內需求，且擔心經濟復甦仍偏疲弱，因此在連續2次升息後選擇先按兵不動，改採觀望態度，避免過早緊縮拖累成長。
市場幾乎一面倒押注升息，約95%投資人原本預期央行會再升1碼；但結果卻是利率維持2.75%不變，令市場措手不及，也使紐元在消息公布後急跌。
文中指出，印尼與新加坡央行先前都選擇維持利率不變，與市場預期不同；菲律賓央行則意外加碼升息。這些變化顯示，在通膨、能源危機與需求疲弱交錯下，亞洲央行更難給出明確政策訊號。
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