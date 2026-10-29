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對中國出口下滑拖累…德國對亞太地區貿易逆差將再攀高

編譯易起宇／綜合報導
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最新研究報告指出，德國今年對亞太地區的貿易逆差可能達到近1460億歐元（約1630億美元），寫下紀錄新高，主因是對中國出口下滑，拖累了其他領域的增長。

路透28日報導，根據德國聯邦外貿與投資署（GTAI）的資料，德國今年對29個亞太核心經濟體的出口，預估將下滑3.2%至1853億歐元，進口則將增長6.4%至3309億歐元。貿易逆差為1456億歐元。

這份數據凸顯出德國出口商在中國面臨的日益龐大挑戰，中國曾是德國最重要的海外市場之一，中企正不斷擴大其在先進科技、機械和電動車方面的國內生產。

GTAI表示，中國占德國亞太地區商品貿易的大約一半，對整體數據具有龐大影響。

若剔除中國，德國今年對亞太地區的出口料將增長2.8%，貿易逆差也將縮小至不到350億歐元。

德國總理梅爾茨本周正在日本、南韓和新加坡進行訪問，他27日呼籲歐洲和亞洲的中等強國，在貿易、科技和安全方面建立戰略同盟。

另一方面，GTAI表示，印度正成為德國企業的一個更重要市場和供應商，德國對印度的出口，在過去十年成長了近一倍，進口亦然。

德國 印度

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