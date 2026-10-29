印度Jio電信 掛牌首日股價漲26%
印度Jio Platforms首日上市大漲26.7%，成為印度史上最大IPO並推升信實集團市值，為受戰爭與經濟壓力影響的印度股市注入信心。
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印度Jio Platforms首日上市大漲26.7%，成為印度史上最大IPO並推升信實集團市值，為受戰爭與經濟壓力影響的印度股市注入信心。
印度最大行動通訊服務商Jio Platforms、也是當地首富安巴尼（Mukesh Ambani）旗下電信事業，28日首日掛牌，一開盤股價就噴漲21%，終場以大漲26.7%收了個大紅盤。這是印度歷來最大的首次公開發行股票（IPO）案，上市首日的強勁表現，為印度股市一掃近來籠罩在伊朗戰爭陰霾下的低迷。
Jio上周辦理IPO，募得約3020億盧比（約32億美元），公司估值達到1080億美元；以印度盧比計價，是該國有史以來最大的IPO。而28日上市這天大漲後，市值達到1370億美元，成為印度第二大上市公司，也幫助母公司信實集團（Reliance）超越塔塔集團（Tata），成為印度市值最高的企業集團。
擁有5.3億用戶的Jio，2016年成立，上市規劃費時七年，今年遭遇突然爆發的伊朗戰爭，衝擊印度經濟，因為國家的石油和天然氣依賴進口，股市表現也被拖累，大盤指數今年以來挫跌約14%，在亞洲主要股市中僅贏過印尼股市。
在28日舉行的掛牌活動上，安巴尼家族集合四代成員，一起參加上市敲鐘儀式。信實集團大家長、69歲的安巴尼，聽著子女輪番上台致詞，回顧家族一代傳一代打拚經營信實集團的歷程，多次感動落淚。
為了讓Jio成功上市，身為印度最富有的安巴尼家族，可說是卯足全力。而在孟買，慶祝活動早在股票上市前就開始了。 社群媒體上的貼文顯示，本周在孟買附近的信實集團園區，舉行大規模的私人聚會，其中包括數十個供應印度街頭小吃的食品攤位、舞蹈表演，以及將宗教音樂與現代節奏融合在一起的即興演奏。
孟買獨立市場分析師巴利加表示，鑑於安巴尼家族獨特的婚禮慶典，預計其IPO慶典也將非同尋常。
Jio Platforms 28日首日掛牌即大漲，開盤一度勁揚21%，終場收漲26.7%。這不僅展現市場對其前景的高度追捧，也成為印度股市近期少見的強勢表現。 Jio此次IPO募得約3020億盧比，折合約32億美元，為印度史上最大IPO。上市前估值達1080億美元，掛牌後市值升至1370億美元，進一步鞏固其市場地位。 安巴尼家族四代同堂出席敲鐘儀式，69歲的Mukesh Ambani多次感動落淚。孟買還提前出現大型私人慶祝活動，顯示這次上市不只是商業事件，也具有家族傳承象徵。
精華 FAQ
Jio Platforms 28日首日掛牌即大漲，開盤一度勁揚21%，終場收漲26.7%。這不僅展現市場對其前景的高度追捧，也成為印度股市近期少見的強勢表現。
Jio此次IPO募得約3020億盧比，折合約32億美元，為印度史上最大IPO。上市前估值達1080億美元，掛牌後市值升至1370億美元，進一步鞏固其市場地位。
安巴尼家族四代同堂出席敲鐘儀式，69歲的Mukesh Ambani多次感動落淚。孟買還提前出現大型私人慶祝活動，顯示這次上市不只是商業事件，也具有家族傳承象徵。
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