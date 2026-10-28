路透：全球高通膨恐持續至2027年 物價壓力難消

在21個已開發經濟體中，經濟學家上調了其中15個經濟體的2027年通膨預測，顯示通膨疑慮正逐漸擴大，甚至影響通常物價壓力較低的經濟體。圖為位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行（ECB）總部。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 路透調查指出，受中東局勢、油價攀升與金融環境趨緊影響，全球通膨壓力恐持續到2027年，但AI投資也支撐部分經濟體成長。

路透社調查發現，全球經濟高通膨 現象恐將持續至明年。經濟學家日益擔憂，除了中東衝突推升能源成本外，物價壓力也將持續存在，甚至演變成根深蒂固的問題。

根據調查，自去年以來，全球對人工智慧（AI）技術領域的投資已超過1兆美元，在生活成本壓力不斷擠壓家庭開支並影響各國政局的同時，這些投資也讓部分經濟體展現更強韌性。

大多數央行 迄今僅升息過幾次，或完全沒有升息，但若通膨壓力持續擴大，未來可能會有更多升息行動。近幾個月來，全球債券市場遭遇大規模拋售，殖利率上升也使金融環境趨緊。

自10月7日以來，原油價格一直維持在每桶100美元以上，上週更觸及6個月高點，飆破117美元。自美國與以色列聯手對伊朗發動空襲至今近8個月以來，原油價格已上漲逾60%。

路透社本月在全球訪問逾500名經濟學家，在50個經濟體中，他們上調了31個經濟體2027年的通膨預期，並上修其中23個經濟體的成長預期。

在21個已開發經濟體中，經濟學家上調了其中15個經濟體的2027年通膨預測，顯示通膨疑慮正逐漸擴大，甚至影響通常物價壓力較低的經濟體。

綜合來看，過去3季的調查顯示，在2027年通膨率的中位數預測值中，英國上升0.7個百分點、歐元區上升0.5個百分點，而美國至今僅上升0.2個百分點；印度上升0.4個百分點，巴西則上升0.5個百分點。

匯豐銀行（HSBC）全球首席經濟學家亨利（Janet Henry）表示：「我對此感到更加憂心。中東局勢演變、升溫的時間愈長，各類價格壓力累積得愈高，通膨不僅會進一步攀升，且持續更長時間的可能性就愈大。」

摩根史坦利（Morgan Stanley）全球首席經濟學家卡本特（Seth Carpenter）則在報告中指出：「能源價格上漲的影響持續波及全球經濟，但在AI帶動投資週期，以及多個地區經濟表現優於預期支撐下，全球經濟活動依然展現出韌性。」

物價上漲對家庭預算的衝擊，已成全球多國選戰核心議題。民調顯示，在11月3日美國期中選舉前，選民對這類議題格外關注；巴西總統大選焦點同樣圍繞著生活成本議題展開，現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）更藉此贏得第4個任期。

4月和7月的調查顯示經濟成長疲弱、通膨居高不下，最新調查則傾向另一種局面，也就是物價壓力伴隨更為強勁的經濟表現。

經濟學家將今年與明年的全球經濟成長預測，分別從7月調查的2.9%及3.1%，上修至3.0%及3.2%。不過，2027年的預測值仍低於國際貨幣基金（IMF）預估的3.4%。

美國在AI資本支出方面居全球領先地位，這類支出如今已成推動國內經濟成長的主要動力。經濟學家預測，美國經濟今年將成長2.3%，2027年將成長2.1%。