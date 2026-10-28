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中國市場銷售弱、Q4成本增 賓士下修今年獲利展望

編譯黃淑玲／綜合報導
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賓士（Mercedes-Benz，另譯奔馳）27日下修今年獲利展望，理由是中國市況轉弱，以及第4季成本上升。這是德國車廠在中國這個關鍵市場面臨愈來愈大壓力的最新跡象。賓士股價聞訊27日一度下跌5.5%，跌幅稍後收斂至3.5%上下。

賓士說，公司現在預期2026年調整後銷售收益率將落在2%至3%之間，低於先前預估的3%至5%。由於第4季原物料漲價，營運成本會比較高，集團全年的營業利益指引因而也改為至與去年大致持平，而不再是先前所預估的會有顯著成長。

繼福斯汽車（Volkswagen）、BMW因中國市場條件惡化，發出營運警訊之後，賓士也大砍財測。顯示德國車廠仍持續苦苦掙扎於全球最大汽車市場中國。當地需求放緩，加上本國車廠競爭激烈，侵蝕了德國車廠的銷售表現與定價能力。

中國市場一度是賓士仰賴的獲利引擎，現在疲弱不振，第3季銷售較去年同期狂減31%，延續今年稍早就呈現的頹勢，拖累賓士核心的整體汽車銷量年減8%。

BMW與福斯稍早已分別下調展望。Metzler分析師舒瓦茲指出，賓士與BMW一樣，在中國市場仍有相當高的曝險。

德國 賓士

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