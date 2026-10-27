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SK海力士財報狂 上季獲利激增逾6倍 喊記憶體短缺至2030年

編譯葉亭均／綜合外電
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SK海力士公布，上季營業利益激增逾六倍，創下紀錄新高而且比預期更強勁。(路透)
SK海力士公布，上季營業利益激增逾六倍，創下紀錄新高而且比預期更強勁。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

SK海力士受AI需求與記憶體供給吃緊帶動，上季獲利和營收雙雙超預期創高，並預告短缺恐延續至2030年，2026年還將祭出100兆韓元股東回饋。

全球第二大記憶體晶片製造商南韓SK海力士公布，上季獲利激增逾六倍，創下紀錄新高而且比預期更強勁，並宣布2026年股東回饋總規模達100兆韓元（約750億美元），凸顯市場對AI硬體的需求持續強勁。

SK海力士今（28日）公布，在截至9月的一季營業利益達83.3兆韓元，高於分析師平均預估的77.5兆韓元；營收攀升至104.6兆韓元，也優於市場平均預期的99兆韓元。

根據CNBC報導，SK海力士上季營收若與一年前相比，成長327.9%，營業利益則成長632.1%；若與前季相比，營收成長31.9%、營業利益成長37.6%。

喊記憶體短缺直到2030 已與14家主要客戶簽長約

SK海力士重申，預期記憶體短缺的情況會延續至2030年，市場需求都將持續超過供給。

該公司表示，為提高中長期需求的能見度，已經與14家主要客戶簽下長約，並表示正「積極與多家客戶討論延長合約期限的可能性」，這類合約的期限通常為五年。

SK 海力士表示：「截至目前已敲定的長期協議（LTA）訂單量，相當於2027年與2028年總產能的50%以上。」

此外，該公司預期2027年資本支出將比今年顯著增加。

隨著AI熱潮帶動基礎建設狂潮，SK海力士已成最大受惠者之一，不僅向輝達（NVIDIA）供應高頻寬記憶體（HBM），也受惠於傳統記憶體晶片價格飆漲。由於供給吃緊，該公司營業利益率仍維持在歷史高檔。

根據麥格理的研究，記憶體目前約占AI資料中心相關總支出的三分之一。SK海力士與輝達密切合作，在這項業務中扮演關鍵角色。麥格理指出，隨著HBM價格預計在2027年漲逾一倍，未來幾年記憶體占整體運算硬體支出的比重還將進一步提高。

Counterpoint Research研究總監MS Hwang表示：「HBM價格雖然持續上漲，但獲利大幅攀升，主要歸因於傳統DRAM與NAND價格快速飆漲。」「SK海力士單季獲利尚未觸頂，這波上升趨勢可能至少延續至2027年。」

今年推動100兆韓元股東回饋計畫

SK海力士證實2026年將推動總額約100兆韓元的股東回饋計畫，包括30兆韓元現金股利，以及60兆韓元的股票買回與註銷，其中包含8月已宣布的40兆韓元計畫。

SK海力士公布財報後，股價在韓股開盤上漲約3%。

這項股東回饋計畫，也可能成為推升股價的另一項催化劑。此前，由於股東反對及監管機關審查，SK海力士已放棄讓旗下Solidigm事業赴美上市的可能性。彭博報導，Solidigm正與美國商務部洽談，計劃投資450億美元，在美國本土興建一座新的晶片工廠。

精華 FAQ

  • 截至9月一季，SK海力士營業利益達83.3兆韓元、營收104.6兆韓元，分別高於市場預估的77.5兆韓元與99兆韓元，且年增幅分別達632.1%與327.9%。

  • SK海力士認為記憶體短缺將一路延續到2030年，需求仍會高於供給；目前已與14家主要客戶簽下長約，並正討論延長合約期限，以提高中長期訂單能見度。

  • 2026年股東回饋總規模約100兆韓元，包含30兆韓元現金股利與60兆韓元股票買回及註銷，且部分已於8月宣布；消息公布後，股價在韓股開盤約漲3%。

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