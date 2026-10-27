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搶攻量子運算 英特爾收購以色列新創Classiq 打造完整技術堆疊

編譯葉亭均／綜合外電
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英特爾（Intel）擴大布局量子運算領域，同意收購以色列新創公司Classiq ...
英特爾（Intel）擴大布局量子運算領域，同意收購以色列新創公司Classiq Technologies。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

英特爾同意收購以色列量子軟體新創Classiq，藉此強化量子硬體布局並打造完整技術堆疊，加速卡位仍在萌芽階段的量子運算市場。

晶片大廠英特爾（Intel）同意收購以色列量子運算軟體新創公司Classiq Technologies，藉此在仍處於萌芽階段、正積極尋找商業應用的量子領域擴大布局

英特爾並未公布收購Classiq的交易金額。Classiq的客戶包括德國汽車製造商BMW與美國電信業者AT&T， 這些客戶運用該公司的技術編寫程式碼，並在各種類型的量子硬體上進行測試與執行，藉此探索這項可能帶來革命性變革的技術，是否有助於改善自身營運。

英特爾表示，收購Classiq將強化其量子硬體布局，並讓客戶更容易在量子電腦上部署英特爾的產品。

英特爾執行長陳立武在聲明中說：「與Classiq聯手，將使英特爾量子運算事業部轉型為涵蓋完整技術堆疊的量子運算業務。」兩家公司預定2027年上半年完成交易。

英特爾曾是全球最大晶片製造商，如今希望確保自己不會錯失半導體產業一個潛在規模龐大的新市場。在陳立武領導下，英特爾已經把緊繃的財務狀況穩定下來，目前正尋求在AI運算領域奪回先前被競爭同業搶走的市場。

Classiq為客戶提供專門開發的AI工具，協助客戶測試量子運算技術是否適用於自身業務。這家新創公司迄今籌資超過2億美元，員工約130人。收購完成後，Classiq將繼續協助客戶開發能在多種量子硬體上執行的程式碼，即便這些硬體來自英特爾的競爭同業。

量子運算透過操控次原子粒子，加速資料運算處理。儘管這個產業仍處於起步階段，但大型科技公司已日益關注這項技術，希望藉此取得超越傳統電腦算力的優勢。然而，量子硬體的複雜程度極高，使這項技術難以大規模部署。

十多年來，英特爾一直試圖將自身在矽基元件製造方面的優勢，轉化為進軍量子運算領域的競爭力。與其他業者一樣，英特爾認為，量子運算元件未來將與傳統電腦協調運作，而非全面取代傳統電腦。英特爾目前專注於一種稱為「自旋量子位元」（spin qubits）的技術。

Classiq共同創辦人兼執行長米納比（Nir Minerbi）表示：「這場革命的核心，是從科學研究走向工程實踐的轉變。談到工程，你就會想到英特爾。」

精華 FAQ

  • 英特爾希望藉由收購Classiq補強量子運算軟體能力，讓客戶更容易在量子電腦上部署其產品，同時擴大在新興量子市場的整體布局。

  • Classiq提供AI工具與軟體平台，協助客戶編寫量子程式碼、在不同量子硬體上測試與執行，評估量子運算是否能改善自身業務。

  • 這筆交易將讓英特爾量子運算事業部更接近涵蓋硬體、軟體與應用的完整技術堆疊，也有助其在AI與半導體競爭中尋找下一個成長動能。

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