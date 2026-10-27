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油價150美元並非危言聳聽 伊爾艾朗：「兩大緩衝」已經消失

編譯吳孟真／綜合外電
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安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（見圖）認為，若中東衝突進一步擴大，油價恐怕會飆升至...
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（見圖）認為，若中東衝突進一步擴大，油價恐怕會飆升至每桶150美元，因為市場少了過去的兩道緩衝。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

伊爾艾朗認為，若中東戰火升高並干擾航運，油價可能衝上每桶150美元；但隨著中國減少進口與全球庫存耗盡，市場已缺乏過去的緩衝。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗表示，倘若中東衝突進一步擴大，油價恐會飆升至每桶150美元，因為市場少了過去的兩道緩衝。

伊爾艾朗日前接受Mario Nafwal的播客節目訪問時表示，若爆發更大規模戰爭、干擾該區域海峽與紅海的油輪航運，油價將大幅上漲，「這不會只是每桶120美元，而是150美元」。

他解釋，過去油價之所以未衝上每桶150美元，一方面是因為中國將原油進口削減40%，另一方面是各國大量動用政府與企業庫存。如今全球這些庫存已被大量消耗，市場也失去過去的緩衝空間。

美國能源部數據顯示，美國戰略儲油上周降至2.826億桶，為1982年10月以來最低水準。

儘管美國總統川普25日表示，不會「立即攻打伊朗」，油價應聲回落。不過，伊爾艾朗仍警告，若衝突長期延續，將成為全球經濟的「重大逆風」，尤其目前借貸成本仍處於高檔。

伊爾艾朗指出，近期市場的穩定是建立在「借來的韌性」之上，各國透過消耗既有庫存與金融財富來支撐市場。他說，「不可能一直靠消耗庫存來撐下去」。

他也表示，若軍事衝突長期延續，這些緩衝機制又告失靈，隨之而來的能源衝擊將對全球經濟造成「重大打擊」，並「破壞市場機制」。

精華 FAQ

  • 他表示，若中東衝突進一步擴大，甚至波及海峽與紅海的油輪航運，供給將明顯受阻，油價不只是上看120美元，而可能直接衝到150美元。

  • 一是中國曾大幅削減原油進口，等於壓低需求；二是各國大量動用政府與企業庫存來平抑市場。如今這些緩衝都已消耗，油市更脆弱。

  • 伊爾艾朗警告，持續的軍事衝突會造成能源衝擊，成為全球經濟的重大逆風；在借貸成本偏高之下，還可能破壞市場機制並放大經濟下行風險。

油價 伊朗 紅海

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