油價150美元並非危言聳聽 伊爾艾朗：「兩大緩衝」已經消失

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（見圖）認為，若中東衝突進一步擴大，油價恐怕會飆升至每桶150美元，因為市場少了過去的兩道緩衝。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 伊爾艾朗認為，若中東戰火升高並干擾航運，油價可能衝上每桶150美元；但隨著中國減少進口與全球庫存耗盡，市場已缺乏過去的緩衝。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗表示，倘若中東衝突進一步擴大，油價 恐會飆升至每桶150美元，因為市場少了過去的兩道緩衝。

伊爾艾朗日前接受Mario Nafwal的播客節目訪問時表示，若爆發更大規模戰爭、干擾該區域海峽與紅海 的油輪航運，油價將大幅上漲，「這不會只是每桶120美元，而是150美元」。

他解釋，過去油價之所以未衝上每桶150美元，一方面是因為中國將原油進口削減40%，另一方面是各國大量動用政府與企業庫存。如今全球這些庫存已被大量消耗，市場也失去過去的緩衝空間。

美國能源部數據顯示，美國戰略儲油上周降至2.826億桶，為1982年10月以來最低水準。

儘管美國總統川普25日表示，不會「立即攻打伊朗 」，油價應聲回落。不過，伊爾艾朗仍警告，若衝突長期延續，將成為全球經濟的「重大逆風」，尤其目前借貸成本仍處於高檔。

伊爾艾朗指出，近期市場的穩定是建立在「借來的韌性」之上，各國透過消耗既有庫存與金融財富來支撐市場。他說，「不可能一直靠消耗庫存來撐下去」。

他也表示，若軍事衝突長期延續，這些緩衝機制又告失靈，隨之而來的能源衝擊將對全球經濟造成「重大打擊」，並「破壞市場機制」。