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南韓暫不加入CPTPP 李在明：但最終仍可能必須加入

編譯黃淑玲／綜合報導
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文章摘要整理：

南韓總統李在明稱任內難以完成CPTPP入會，但認為南韓長期仍可能必須加入，政府將先做好基礎準備並補強農漁民損失。

南韓總統李在明表示，在他任內，南韓不太可能加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。但他也說，儘管農、漁民感到挫折，南韓最終仍無法避免，必須加入CPTPP；因此南韓必須做好準備，減輕農漁民可能遭受的損失。

李在明26日與農林漁牧業代表開會，聽取業者對多個爭議問題的意見，包括是否成為CPTPP會員。本月稍早，他指示相關部會，今年不向CPTPP提出入會申請，並承諾要充分諮詢反對的農、漁民看法。

李在明說，南韓如果提出申請，需要取得所有12個會員國的同意，相當耗時，「在我任內無法達成的可能性高得多」。李在明的任期將於2030年6月屆滿。

加入CPTPP預期能增進南韓整體出口，不過農漁業將受到低價農漁產品開放進口的衝擊。李在明強調，南韓是個經濟仰賴出口的國家，擴大全球外銷市場非常重要，為了國家能「推進到下一個階段」，儘管有反對聲音，還是必須展開入會的基礎工作，政府將提供足夠資源給農漁業者。

根據南韓政府9月28日公布的報告，估計加入CPTPP開始生效的前15年，農產品每年平均損失7100億韓元（約5.36億美元）；漁業和林業的生產，每年別減少817億韓元和606億韓元。

精華 FAQ

  • 李在明表示，南韓在他任內不太可能完成加入CPTPP，因為入會需取得12個會員國同意，程序耗時且變數多，因此短期內難以實現。

  • 他認為南韓是高度依賴出口的國家，若要擴大全球外銷市場，就必須為未來加入CPTPP做好基礎工作，才能推進經濟到下一階段。

  • 依南韓政府報告，加入後前15年農產品每年平均恐損失7100億韓元，漁業與林業生產也可能分別減少817億韓元與606億韓元，衝擊不小。

南韓 李在明

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