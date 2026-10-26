晶片股交易動能減弱 資金轉向資安領域

巴隆金融周刊（Barron's）分析，隨著人工智慧 （AI）代理失控，及資安漏洞消息頻傳，美股 AI交易動能正從原本「賣鏟子」的晶片類股，轉向「重防護」的資安領域。

上周美國科技股陷入動盪，但CrowdStrike、Palo Alto網路公司等聚焦資安的「軟體即服務」（SaaS）公司，股價一周來都漲10%以上，表現在標普500指數名列前茅。ServiceNow與Workday等其他軟體業者股價也都漲逾10%。

晶片股則遭「輾壓」。半導體設備製造商科林研發（Lam Research）在示警供應縮減後，股價上周大跌13%。科林的同業科磊（KLA），AI晶片和基礎架構業者Cerebras及Credo等晶片相關企業，股價也跌逾10%。

這些跡象顯示，不斷演進的AI交易贏家和輸家，又在改變，投資人正青睞能防範AI代理暴走的資安軟體，及今年稍早因擔心被AI淘汰而遭拋售的企業軟體類股。

面對已經漲翻天的晶片和其他AI硬體股，投資人則認為需要冷靜一下。微軟 、亞馬遜、Alphabet等雲端大咖，未來幾周將陸續公布財報，將使美國科技股的走向更為明確。