我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉／川普執政格局改寫 有4種劇本

物價回不去了 千禧世代生活負擔遠超父母輩

法國躲過穆迪降評 經濟成長趨緩、財政赤字擴大 投資人憂慮未解

編譯林奇賢／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
穆迪23日重申法國信用評等為「Aa3」；債信展望為「負向」，從去年10月以來一直...
穆迪23日重申法國信用評等為「Aa3」；債信展望為「負向」，從去年10月以來一直維持不變。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

穆迪暫不調降法國信評，讓法國在殖利率飆升、政治僵局與抗議升溫之際獲得喘息，但成長放緩與赤字擴大仍令投資人對其債務風險保持警戒。

國際信評機構穆迪（Moody's）決定暫不調降法國的長期主權債信評等，讓這個正面臨公債殖利率飆升、政治僵局及民眾大規模抗議的國家，意外獲得喘息機會。同時，法國當局24日在全國大規模部署警力，為可能演變為暴力衝突的民眾示威活動預做準備。

穆迪23日重申法國信用評等為「Aa3」；債信展望為「負向」，從去年10月以來一直維持不變。

自穆迪上次審查法國信評等級以來，該國經濟成長趨緩、財政赤字擴大，如今仍選擇不降評，理由是「假定法國將通過一份能降低赤字的2027年預算案，同時融資成本與社會緊張情勢未來幾個月將稍微緩解」。

法國總理勒克努在社群平台X上表示：「這推翻了許多『專家』的悲觀預測。這釋出訊號，讓債權人看到，法國仍有一條可行的出路。接下來就看我們能否繼續努力，在年底前推動把赤字占GDP壓低至5%目標的預算案。」

不過，穆迪也警告，法國目前的情勢比幾個月前預期的還糟，「成長放緩及赤字擴大，使法國的債負略高於先前預期。公債殖利率上升的速度超出預期，各地爆發大規模抗議，可能限制政府推動財政整飭的能力」。

穆迪本月稍早曾說，法國政府能否克服「國會分裂」問題，將是決定下一次評等調整的關鍵因素。

如今投資人對法國沉重的債負愈來愈憂心。目前法國債務已相當於國內生產毛額（GDP）的120%左右。

精華 FAQ

  • 穆迪23日重申法國長期主權信用評等為Aa3，並維持負向展望不變，暫時沒有調降評等，等於讓法國避開一波立即的降評壓力。

  • 穆迪認為，若法國能通過可降低赤字的2027年預算案，且融資成本與社會緊張在未來幾個月略為緩解，信評仍有支撐，但目前風險仍偏高。

  • 法國經濟成長放緩、財政赤字擴大，公債殖利率又上升得比預期快，且債務約達GDP的120%，使投資人擔心政府難以順利整頓財政。

殖利率

上一則

豐田要部署40萬機器人大軍 強攻工廠自動化 迎戰中國與特斯拉

下一則

中國電動重型卡車單月滲透率首破50% 銷量賣贏燃油車

延伸閱讀

歐洲動盪 加劇公債殖利率上漲壓力「投資德國」峰會蒙陰影

歐洲動盪 加劇公債殖利率上漲壓力「投資德國」峰會蒙陰影
抗議人士封鎖巴黎羅浮宮 法國陷動亂引國際關注

抗議人士封鎖巴黎羅浮宮 法國陷動亂引國際關注
法國暴動後馬克宏政府認錯 出動軍隊並延長宵禁 嚴防新一波抗議

法國暴動後馬克宏政府認錯 出動軍隊並延長宵禁 嚴防新一波抗議
法國各地掀示威潮 抗議物價上漲和社會壓力

法國各地掀示威潮 抗議物價上漲和社會壓力

熱門新聞

美國封鎖讓伊朗無法再補充亞洲海域的浮動油庫；原本靠這些庫存持續轉運中國的影子船隊因此失去貨源，示意圖。（路透）

伊朗海上油庫耗盡 影子船隊無油可再運往中國

2026-10-22 07:10
高通（Qualcomm）下月準備開始進行全球人力裁減。路透

路透：這家手機晶片大廠下月開始全球裁員

2026-10-20 10:01
紐約證交所。（歐新社）

美股期指反彈…油價自110美元高檔回跌 本周指望科技財報救大盤

2026-10-18 19:38
特斯拉目標今年底前開始向一般消費者銷售Cybercab自駕計程車。(路透)

沒方向盤的自駕計程車 特斯拉目標年底前開賣Cybercab

2026-10-22 02:00
黑石創辦人蘇世民已成為美國最大的資料中心房東。(路透)

巴士巧遇馬雲聊起AI 他「當年完全不懂 如今大舉押注」

2026-10-23 09:05
馬斯克承諾，明年將給「每一名美國兒童」一股SpaceX股票。（路透）

馬斯克送大禮 承諾明年贈與每名美國兒童1股SpaceX股票

2026-10-19 08:10

超人氣

更多 >
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」
「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母

「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變
會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」