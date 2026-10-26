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晶片業財報掀牌 市場緊盯關鍵48小時

編譯廖玉玲／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

AI與晶片產業本周將密集公布財報，市場關注微軟、Alphabet、亞馬遜等雲端巨頭的資本支出與AI需求，並觀察SK海力士、三星的擴產與記憶體市況。

人工智慧（AI）與晶片產業本周將面臨「關鍵財報48小時」，從SK海力士到微軟、Alphabet、三星電子及亞馬遜，將陸續在台灣時間周三（28日）上午到周五凌晨公布上季財報，市場聚焦這些超大規模雲端業者的資本支出與產能限制，記憶體廠的觀察重點則在擴產規畫等。

AI與晶片股近來遭遇強勁逆風，費半指數上周五（23日）雖見反彈，但10月來累計跌幅將近15%，是那斯達克綜合指數的近五倍，更遠不如道瓊工業指數同期上漲2.6%。市場寄望於接下來將公布財報的科技大廠。

SK海力士預定台灣28日上午公布上季完整財報，不到24小時後換微軟和Alphabet上場，接著是南韓三星電子將公布財報細節，最後換亞馬遜在台灣30日凌晨接下最後一棒。

這48小時當中還有英特爾「插花」，而在三星公布財報前，美國聯準會（Fed）的利率決策就已出爐；亞馬遜公布財報前，美國的上季國內生產毛額（GDP）以及個人消費支出（PCE）物價指數也會出爐。

分析師預期微軟上季營收年增約16.7%到906.3億美元左右，成長為連續二季放緩，每股純益（EPS）年增14%至4.71美元左右，增幅是近兩年來最小。

但Jefferies則預測，微軟進入2027年度（2026年7月起）的展望看來不錯，因為雲端事業Azure和Microsoft 365產品成長加速，儘管AI支出龐大，但利潤似乎展現韌性。彭博分析師認為，微軟營收將持續因AI需求而加速成長。

科技業大多頭分析師艾夫斯（Dan Ives），上周五維持對微軟的目標價615美元，並稱微軟是他2027年五大首選科技股。他還說，微軟、Alphabet和亞馬遜的財報，應該能安撫市場人心。

華爾街預測Alphabet上季營收成長25%，將寫2021年來最大增幅，張量處理器（TPU）的外部銷售有助支撐雲端部門營收。

至於亞馬遜，Keybank認為其網路服務部門將持續擔綱領頭羊，帶動其他事業成長，但匯率可能影響海外營收。

精華 FAQ

  • 因為SK海力士、微軟、Alphabet、三星電子與亞馬遜將在短短48小時內陸續公布財報，市場可一次檢視雲端資本支出、AI需求與記憶體產能安排。

  • 分析師預期微軟營收約年增16.7%，EPS年增14%，雖成長連兩季放緩，但Azure與Microsoft 365動能可望回升，AI支出高但獲利仍具韌性。

  • Alphabet預估營收年增25%，創2021年來最大增幅，TPU外部銷售有助雲端營收；亞馬遜則看AWS是否持續領先，以及匯率對海外營收的影響。

微軟 三星 亞馬遜

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