我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華人城市擬升消費稅至12% 若通過為全州最高

美國郊區走路像怪胎？ 華人曝沒人行道、公車「困難求生」

AI股震盪 日圓重拾避險魅力 高盛：賣美元、買日圓防衝擊

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日圓近日相對其他貨幣走強。（路透）
日圓近日相對其他貨幣走強。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

高盛指出，日本政策環境改善讓日圓在全球殖利率上升時更抗跌，面對AI熱潮引發的市場震盪，賣美元、買日圓可成為更有效的避險策略。

高盛指出，日本政策環境轉變，減輕全球殖利率上升時日圓的貶值壓力，使日圓更適合用來防範AI引發的市場衝擊。

特里維迪（Kamakshya Trivedi）等策略師在10月23日的報告中寫道：「對偏重景氣好轉時受惠資產的投資組合而言，日圓如今比過去幾年更具避險吸引力，儘管全球環境仍不利日圓走勢。」

上周全球科技股重挫時，日圓再度展現傳統避險貨幣的特性。市場對AI投資熱潮的疑慮拖累股市，帶動美國公債大漲，日圓周四兌美元升值0.9%，周五一度升至一個多月來最高。隨著美國公債殖利率止穩，日圓隨後回吐部分漲幅。

高盛認為，AI熱潮使美股和美元更容易受到經濟成長前景惡化的衝擊。若市場震盪導致股價和公債殖利率同步下跌，便會形成歷來最有利日圓的環境。

高盛也指出，已有初步跡象顯示，全球殖利率上升時，日圓受到的衝擊正在減輕。近日殖利率上升引發的日圓貶幅，比過去六、七年有限，可能反映日本國內政策帶來的貶值壓力已減輕。

這和2022年形成對比。當時全球舉債成本飆升，日本銀行仍維持殖利率曲線控制政策。高盛說，兩者關係改變後，即使持有日圓仍須承擔利差成本，「以日圓避險，付出的代價應會比較小」。

日本國內政策環境改善、日圓匯價偏低，加上當局干預匯市的風險升高，也有助限制美元兌日圓的升值空間，使持有日圓避險的潛在利弊更為有利。

短期內，高盛仍偏好賣出歐元、買進日圓。高盛指出，日本國內目前缺乏明顯因素，足以帶動日圓大幅升值；日銀10月30日公布決策時，要釋出比市場預期更鷹派的訊息，也並不容易。

不過，若看更長時間，高盛認為，賣出美元、買進日圓，更能防範市場信心轉弱的風險。策略師寫道：「無論是整體經濟成長不穩，或更具體的全面性AI衝擊，賣出美元、買進日圓，應是最有效的避險方式。」

精華 FAQ

  • 高盛表示，日本政策環境轉變後，全球殖利率上升對日圓的負面影響減弱，加上日圓匯價偏低與干預風險升高，使持有日圓的避險成本相對下降。

  • 當市場擔心AI投資熱潮過熱時，科技股先回檔，資金轉向美國公債避險，帶動殖利率下滑，日圓也因此重現傳統避險貨幣走勢並一度升值。

  • 短期內，高盛偏好賣出歐元、買進日圓；若拉長時間來看，則認為賣出美元、買進日圓，更能對沖市場信心轉弱或全面性AI衝擊的風險。

高盛 殖利率 日本

上一則

馬斯克稱SpaceX籌妥400億美元購Nvidia晶片 料新雲端「孔雀魚」般淘汰

延伸閱讀

日央行轉鷹引發日圓套利平倉潮 恐助跌AI股

日央行轉鷹引發日圓套利平倉潮 恐助跌AI股
高市否認促日圓貶值 植田表明基礎通膨率近2% 應適度升息

高市否認促日圓貶值 植田表明基礎通膨率近2% 應適度升息
日圓將急升？日大型金融機構買日公債、賣海外債 資金回流跡象浮現

日圓將急升？日大型金融機構買日公債、賣海外債 資金回流跡象浮現
美科技股失血、債券ETF吸金580億 華爾街喊「AI沒泡沫」也難安人心

美科技股失血、債券ETF吸金580億 華爾街喊「AI沒泡沫」也難安人心

熱門新聞

美國封鎖讓伊朗無法再補充亞洲海域的浮動油庫；原本靠這些庫存持續轉運中國的影子船隊因此失去貨源，示意圖。（路透）

伊朗海上油庫耗盡 影子船隊無油可再運往中國

2026-10-22 07:10
高通（Qualcomm）下月準備開始進行全球人力裁減。路透

路透：這家手機晶片大廠下月開始全球裁員

2026-10-20 10:01
紐約證交所。（歐新社）

美股期指反彈…油價自110美元高檔回跌 本周指望科技財報救大盤

2026-10-18 19:38
特斯拉目標今年底前開始向一般消費者銷售Cybercab自駕計程車。(路透)

沒方向盤的自駕計程車 特斯拉目標年底前開賣Cybercab

2026-10-22 02:00
黑石創辦人蘇世民已成為美國最大的資料中心房東。(路透)

巴士巧遇馬雲聊起AI 他「當年完全不懂 如今大舉押注」

2026-10-23 09:05
馬斯克承諾，明年將給「每一名美國兒童」一股SpaceX股票。（路透）

馬斯克送大禮 承諾明年贈與每名美國兒童1股SpaceX股票

2026-10-19 08:10

超人氣

更多 >
谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
單人參加旅遊團為何費用貴這麼多？業者這麼說

單人參加旅遊團為何費用貴這麼多？業者這麼說
愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」
新聞眼／華人夫婦的恐怖豪宅 代孕魔手終被逮捕 起訴證據驚人

新聞眼／華人夫婦的恐怖豪宅 代孕魔手終被逮捕 起訴證據驚人