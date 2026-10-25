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美國：已協助波灣國家經荷莫茲海峽出口15億桶原油

中央社／利雅德25日綜合外電報導
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美軍中央司令部今天表示，自從夏季以來，已經協助波斯灣國家經由荷莫茲海峽出口15億...
美軍中央司令部今天表示，自從夏季以來，已經協助波斯灣國家經由荷莫茲海峽出口15億桶原油，成功突破伊朗封鎖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美軍中央司令部表示，自夏季以來已協助波灣國家經荷莫茲海峽出口15億桶原油，稱海峽航運多數安全通過，且原油出口已回復戰前水準。

美軍中央司令部今天表示，自從夏季以來，已經協助波斯灣國家經由荷莫茲海峽出口15億桶原油，成功突破伊朗封鎖。

法新社報導，美軍中央司令部（US Central Command）在社群平台X上發布聲明表示：「美軍協助波斯灣盟國自從夏季以來出口超過15億桶原油，達成重要里程碑。」

聲明指出，過去6個月在中央司令部部隊支援下，已經有超過3000艘商船順利通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），強調「超過95%的船隻航行荷莫茲海峽時安全通過」。

正在荷莫茲海峽視察美軍的中央司令部司令古柏（Brad Cooper）表示：「多虧我方人員的傑出努力，今天荷姆茲海峽主要航運通道依然安全無阻，未受伊朗水雷威脅。」

自從2月28日美國和以色列對伊朗發動攻擊、中東戰事爆發以來，伊朗已經對此一關鍵水道實施控制，要求通過海峽的船隻獲得相關許可。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）本月曾表示，伊朗已經「完全喪失對荷莫茲海峽的控制」，宣稱德黑蘭的經濟陷入「徹底而全面的自由落體式崩潰」之中。

他說：「荷莫茲海峽是開放的，現在流出的原油幾乎和衝突開始之前一樣多。因此他們已經完全喪失對海峽的控制。」

根據海事追蹤公司Kpler數據，原油出口量於9月已經恢復至戰爭爆發前水準，不包括伊朗，當月至少有1650萬桶原油從該地區出口。

精華 FAQ

  • 中央司令部表示，自夏季以來已協助波灣盟國出口超過15億桶原油，並有逾3000艘商船在近6個月內順利通過荷莫茲海峽，顯示航運維持暢通。

  • 美方聲稱，超過95%的船隻能安全通過荷莫茲海峽，且主要航運通道未受伊朗水雷威脅，顯示在美軍支援下海峽目前仍屬安全且可運作。

  • 報導指出，伊朗在衝突爆發後曾對海峽施加控制並要求船隻許可，但美國國務卿魯比歐稱伊朗已失去控制，且9月原油出口量已回到戰前水準。

伊朗 美軍中央司令部 荷莫茲海峽

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