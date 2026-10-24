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日本通膨指標升破日銀目標水準 今年首見 強化升息預期

編譯陳律安／綜合報導
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日本關鍵通膨指標已升破日銀（央行）目標水準，為今年來首見，進一步強化日銀將在12月升息預期。

彭博資訊報導，總務省23日公布，不計生鮮食品的9月核心消費者物價指數（CPI），較去年同期上升2.1%，符合市場預期，高於日銀設定的2%目標。日銀密切關注的基本通膨指標、即扣除生鮮食品與能源的9月雙核心CPI，年增率為2.4%；上月整體CPI年增幅則為2.1%。

最新通膨數據，顯示中東戰爭已為仰賴糧食與能源進口的日本帶來通膨壓力，也增添日銀將進一步升息預期。日銀已在9月調升利率，為三個月來第二度升息。

日圓兌美元聞訊升至大約一個月新高，如今全球股市賣壓沉重，燃起市場對避險資產的需求。

第一生命經濟研究所資深執行經濟學家新家義貴表示，「這份數據顯示強勢的物價上漲壓力」，「對日銀來說，這份數據可能強化通膨仍強勁的看法，且仍無法排除通膨超標風險。預期，日銀下次升息會在12月。」

日本企業也對將成本壓力轉嫁給消費者，不再那麼猶豫，進一步增添物價壓力。根據帝國數據銀行，日本大型食品與飲料業者計劃本月針對3153種品項漲價，連續第2個月突破3000項，是三年多來首見。

日本 央行 通膨

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