超級循環恐告終? 黃仁勳：記憶體需求不減 2029前不可能供過於求

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳看好AI帶動記憶體需求，認為2029年前不太可能供過於求，並點名LPDDR與HBM持續受青睞，為南亞科、華邦電等台廠後市增添信心。

Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)執行長黃仁勳 看好記憶體後市，直指供過於求狀況，不太可能在2029年前出現，強調輝達將持續大量採用低功耗雙倍資料率記憶體（LPDDR）及高頻寬記憶體（HBM）。黃仁勳談話為近期受超級循環恐告終疑慮干擾的產業注入信心，為南亞科、華邦電等台廠營運展望打強心針。

黃仁勳22日在德國柏林出席輝達GPU大會，被問及2029年記憶體供應過剩的說法，他明確表達不同意見，直言記憶體有一點真的很棒，那就是「永遠可以使用更多記憶體」，AI應用持續擴展，他看好記憶體需求成長空間。

黃仁勳身為全球AI晶片龍頭掌舵者，對記憶體用量的看法備受關注，他重申需求存在，有助緩和市場對擴產後供需反轉的疑慮。

台廠方面，南亞科總經理李培瑛日前在法說會說明，DRAM市場仍非常缺貨，第四季平均售價可望持續上漲，毛利率也有進一步提升空間，公司第三季平均售價季增約六成，部分舊長約重新議價後，價格調整效益陸續反映，後續營運仍有支撐。

南亞科現階段長約覆蓋率約五至七成，依客戶市場發展及需求配合供貨。業界認為，從南亞科釋出的展望來看，本季觀察重點依舊是售價上揚與合約調整的挹注，黃仁勳對中長期需求的樂觀看法，也與台廠目前接單、供貨吃緊的情況相互呼應。

華邦電同樣看旺後市，總經理陳沛銘先前說，AI需求強勁，預期2027年記憶體供需將更吃緊，客戶積極洽談長期產能，部分需求已談到2030年，顯示下游客戶持續確保貨源，也推動華邦電加速擴充高雄廠。

依華邦電規畫，高雄廠現有模組A月產能將由約1.5萬片擴增至2.4萬片，預計今年底開始新增投片；模組B則預定明年1月動工、2029年1月裝機，並於同年底量產，銜接後續需求。