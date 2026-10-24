晶片業籌資難… SK海力士子公司 來美IPO計畫喊卡

AI摘要 文章摘要整理： OpenAI與SK海力士子公司Solidigm先後傳出籌資與上市計畫降溫，反映AI與晶片業面臨投資人疲乏、市況轉弱及估值壓力。

OpenAI據傳已因最新一輪籌資活動熱絡度降低，調降估值目標，SK海力士（SK Hynix）也已暫時擱置旗下儲存裝置事業Solidigm（思得）在美國首次公開發行股票（IPO）的計畫，成為人工智慧 （AI）與晶片業籌資難關增加的最新例證。

英國金融時報（FT）和彭博資訊報導，OpenAI希望明年上市前募資300億美元，但需求比以往弱，已調降籌資後的估值目標，從1.4兆美元降至1.25兆美元，仍比OpenAI目前的8520億美元估值，高出近五成。

這輪籌資協商已進入最後階段，但仍在進行，條件可能調整，OpenAI要求潛在投資人在10月30日前承諾出資，最終募資金額仍視投資人意願而定，可能低於300億美元。

由於市場擔憂舉債驅動的AI基建熱潮難以持續，且部分投資人先前幾輪投入太多，如今已有倦意，或出現「消化不良」，寧可先觀察Anthropic的IPO定價，再決定是否投資OpenAI。

此外，SK海力士23日表示，已擱置NAND快閃記憶體子公司思得在美掛牌的計畫，「思得將暫停對潛在IPO前與IPO選項的評估」，「雖然IPO預料將減輕投資負擔、擴大（提供）股東報酬的能力，但在（審視）市況與股價趨勢後，已暫停評估」。

此前，這項IPO計畫也已招致股東強烈反對，且南韓主管機關擔心損害小股東權益並加強審查。