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馬斯克砸重金約10億 入股擁CNN、CBS的天舞

編譯劉忠勇／綜合報導
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文章摘要整理：

馬斯克傳以約10億美元入股Skydance，該公司剛完成收購華納兄弟探索，但因高負債與旗下CNN、CBS的政治疑慮而備受關注。

Semafor引述知情人士報導，馬斯克已斥資約10億美元，入股擁有CNN、CBS等事業的天舞（Skydance）。

馬斯克約10億美元的投資，和Skydance其他投資人的股權投資大約同時敲定，參與者包括董事賈伯斯遺孀羅琳．賈伯斯。

由大衛艾里森（David Ellison）領軍的Skydance，本月稍以1100億美元完成收購華納兄弟探索，將CNN、HBO等業務納入旗下。但交易完成後，市場擔心該公司近870億美元的總負債，股價持續下跌。Skydance承諾，未來三年將削減60億美元成本。

媒體大亨馬龍（John Malone）本周已經預測，馬斯克可能投資Skydance。他在紐約一場會議上，提到大衛父親、甲骨文共同創辦人賴瑞艾里森和馬斯克的交情。

馬龍說，馬斯克收購推特時，賴瑞曾提供資金；賴瑞投入Skydance的部分資金，則來自特斯拉股票。不過，馬龍當時估計的投資規模為80億至100億美元，高於如今據報的10億美元。

這項投資的影響也不只在財務。馬斯克和川普關係密切，對言論自由和媒體角色也有鮮明立場。Skydance旗下CNN和CBS已面臨政治影響的疑慮，大衛艾里森則說，兩家新聞機構將維持編輯獨立。

精華 FAQ

  • 根據Semafor引述知情人士，馬斯克已斥資約10億美元入股天舞Skydance，這家公司目前擁有CNN、CBS等媒體資產，並剛完成大型併購案。

  • Skydance本月以1100億美元收購華納兄弟探索，將CNN、HBO等業務納入旗下，但交易後公司總負債約870億美元，市場擔心財務壓力過大。

  • 馬斯克與川普關係密切，且對言論自由有鮮明立場，因此外界認為這筆投資可能加劇CNN與CBS的政治疑慮；但大衛艾里森強調，兩家新聞機構會維持編輯獨立。

馬斯克 馬龍 HBO

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