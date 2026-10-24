Gucci上季銷售下滑6% 拖累母公司 重整之路更艱辛
Gucci上季銷售意外下滑6%，使開雲集團第3季營收再度轉弱；中國與北美需求疲軟，也讓其重整與重回成長的前景更具挑戰。
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Gucci上季銷售意外下滑6%，使開雲集團第3季營收再度轉弱；中國與北美需求疲軟，也讓其重整與重回成長的前景更具挑戰。
Gucci上季銷售下滑6%，跌幅大於預期，拖累母公司開雲集團（Kering）營收再陷衰退。中國需求低迷、北美買氣轉弱，讓開雲的重整之路更加艱難，開雲也未重申今年營收恢復成長的目標。
開雲22日公布，第3季營收為33.45億歐元（約37.6億美元），按可比較範圍和固定匯率計算，較去年同期下滑1%，大致符合市場預期。開雲前一季才恢復成長，結束三年低潮，如今營收又下滑，讓市場剛燃起的期待降溫。
該集團主要時裝和皮件事業銷售下滑3%，旗艦品牌Gucci則減少6%。彭博彙整分析師原估下滑3.3%。
開雲集團財務長波羅（Armelle Poulou）在電話會議上說，業績「還沒達到我們希望的水準」。Gucci上季在北美成長放緩，中國則是最艱困的市場，消費依然低迷。
Gucci直營零售通路銷售下滑9%，但批發通路營收大增，彌補了部分缺口。
不含Gucci，開雲旗下其他品牌的零售銷售合計成長2%。集團還擁有聖羅蘭（Saint Laurent）、巴黎世家（Balenciaga）和Bottega Veneta等品牌，但Gucci約占集團獲利一半，其復甦仍是開雲重整的關鍵。
Gucci上季銷售下滑6%，跌幅比市場預期更深，直接拉低開雲整體營收表現，使集團第3季營收再度陷入衰退，市場對其復甦的期待也因此降溫。 開雲第3季營收為33.45億歐元，按可比較範圍和固定匯率計算年減1%，大致符合市場預期；但公司未重申今年營收恢復成長的目標，顯示前景仍偏保守。 Gucci直營零售銷售下滑9%，但批發通路成長部分抵銷衝擊；相較之下，不含Gucci的其他品牌零售合計成長2%，顯示集團復甦仍高度依賴Gucci回穩。
精華 FAQ
Gucci上季銷售下滑6%，跌幅比市場預期更深，直接拉低開雲整體營收表現，使集團第3季營收再度陷入衰退，市場對其復甦的期待也因此降溫。
開雲第3季營收為33.45億歐元，按可比較範圍和固定匯率計算年減1%，大致符合市場預期；但公司未重申今年營收恢復成長的目標，顯示前景仍偏保守。
Gucci直營零售銷售下滑9%，但批發通路成長部分抵銷衝擊；相較之下，不含Gucci的其他品牌零售合計成長2%，顯示集團復甦仍高度依賴Gucci回穩。
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