Gucci上季銷售下滑6% 拖累母公司 重整之路更艱辛

Gucci上季銷售下滑6%，跌幅大於預期，拖累母公司開雲集團營收再陷衰退。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： Gucci上季銷售意外下滑6%，使開雲集團第3季營收再度轉弱；中國與北美需求疲軟，也讓其重整與重回成長的前景更具挑戰。

Gucci上季銷售下滑6%，跌幅大於預期，拖累母公司開雲集團（Kering）營收再陷衰退。中國需求低迷、北美買氣轉弱，讓開雲的重整之路更加艱難，開雲也未重申今年營收恢復成長的目標。

開雲22日公布，第3季營收為33.45億歐元（約37.6億美元），按可比較範圍和固定匯率 計算，較去年同期下滑1%，大致符合市場預期。開雲前一季才恢復成長，結束三年低潮，如今營收又下滑，讓市場剛燃起的期待降溫。

該集團主要時裝和皮件事業銷售下滑3%，旗艦品牌Gucci則減少6%。彭博彙整分析師原估下滑3.3%。

開雲集團財務長波羅（Armelle Poulou）在電話會議上說，業績「還沒達到我們希望的水準」。Gucci上季在北美成長放緩，中國則是最艱困的市場，消費依然低迷。

Gucci直營零售通路銷售下滑9%，但批發通路營收大增，彌補了部分缺口。

不含Gucci，開雲旗下其他品牌的零售銷售合計成長2%。集團還擁有聖羅蘭（Saint Laurent）、巴黎世家（Balenciaga）和Bottega Veneta等品牌，但Gucci約占集團獲利一半，其復甦仍是開雲重整的關鍵。