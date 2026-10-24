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威騰電子上季營收增55% 本季展望優於預期

編譯劉忠勇／綜合報導
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威騰電子上季財報和本季展望雙雙優於預期。（路透）
威騰電子上季財報和本季展望雙雙優於預期。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

威騰電子上季財報與本季展望皆優於預期，受AI資料中心需求推動營收與毛利率提升，但市場仍關注高額資本支出、供給增加與自由現金流壓力。

威騰電子（Western Digital）上季財報和本季展望雙雙優於預期，但市場仍擔心資料中心投資熱潮能否持續，加上該公司資本支出大增、壓縮自由現金流量。

這家硬碟製造商22日公布，截至9月的會計年度第1季（上季）營收成長55%至43.8億美元，高於FactSet彙整分析師原估的41.4億美元；淨利從去年同期的11.5億美元增至17.8億美元，每股盈餘由3.07美元升至4.63美元。

排除一次性損益後，調整後每股盈餘為4.64美元，優於市場預估的4.11美元。調整後毛利率也升至58.1%。

威騰預估，本季營收為50億至52億美元，調整後每股盈餘為5.60至6美元，均高於分析師預估的45.7億美元和4.84美元。調整後毛利率預計進一步升至60%至61%。

威騰也將每季配息調高17%至每股0.175美元，預定12月17日發放，股東登記日為12月4日。

AI運作需要大量資料，也產生大量資料。超大規模資料中心業者通常將不須立即使用的檔案存放在硬碟，威騰和希捷是美國僅有的兩家硬碟製造商。

執行長陳立新（Irving Tan）在財報電話會議上說，硬碟需求依然強勁，客戶也逐漸擴及新型雲端業者和先進AI開發業者。上季每TB儲存容量的平均售價上漲28%。

他說，訂單能見度持續延伸，讓該公司更有信心，硬碟儲存需求能夠持續；目前對前七大客戶的需求，已能掌握至2030年或2031年。

不過，亮眼財報仍不足以化解投資人對AI支出的疑慮。研究機構Vital Knowledge指出，關鍵仍是「資料中心支出能否維持目前的成長步調，以及龐大的待交訂單能否轉為實際營收」。

威騰上季資本支出增至去年同期的三倍多，投入生產更高容量的硬碟。彭博行業研究指出，這也是自由現金流量占營收比率下降約三個百分點的原因之一。

威騰財務長說，未來5年資本支出平均約占營收4%至6%，但接下來兩年會略高一些。

供給增加也是市場疑慮之一。日經本月稍早報導，東芝計畫在2027會計年度，將AI資料中心用硬碟的產能提高一倍，這消息拖累威騰電子股價。

對於東芝擴產是否削弱議價能力，陳立新說，整個產業和威騰本身事業的長期基本面並未改變。威騰電子將著重生產更先進的硬碟，而非增加出貨數量。

成本方面，硬碟也需要部分記憶體晶片，而這類零組件供應極為吃緊。威騰電子預期，每TB儲存容量的成本可較去年降低10%，但陳立新提醒，短期降幅可能不及這個水準。

精華 FAQ

  • 上季營收年增55%至43.8億美元，高於市場預估；淨利增至17.8億美元，每股盈餘4.63美元，調整後每股盈餘4.64美元也明顯勝預期。

  • 公司預估本季營收50億至52億美元，調整後每股盈餘5.60至6美元，皆高於分析師估值；調整後毛利率也看升至60%至61%。

  • 投資人擔心資料中心投資熱潮未必持續，且公司資本支出已大幅增加，壓縮自由現金流；同時供給擴張與記憶體晶片短缺也可能影響獲利。

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