黃仁勳：AI產業需求爆表 但資金短缺 籌資挑戰大

輝達執行長黃仁勳表示，記憶體晶片供應直到2029年都不太可能出現供過於求。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳看好AI與記憶體需求續強，但坦言新雲端業者面臨資金短缺，市場因此再度擔憂AI擴張過度燒錢。

Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)執行長黃仁勳 22日受訪時表示，記憶體晶片供應直到2029年都不太可能出現供過於求，新雲端服務業者（neocloud）需求更是「爆表」，但他也坦言，資金短缺正成為業者面臨的一大挑戰。這番談話凸顯AI產業需求強勁與資金吃緊並存的矛盾，也觸動市場敏感神經。全球晶片股23日盤中賣壓緩解，但市場氣氛仍顯緊繃。

Meta等業者最新財報加劇市場對AI太過「燒錢」的憂慮，美國晶片股22日重挫，費城半導體指數重摔6.7%，賣壓蔓延到亞洲晶片股早盤，韓股一度跌逾4%，但之後在低接買盤支撐下回穩，韓股更以翻紅小漲0.3%作收。

近來全球晶片股在獲利了結賣壓，與逢低承接買盤之間擺盪，最新利多為黃仁勳仍對AI發展與晶片需求後市表達信心。

他22日在柏林GTC大會期間接受CNBC訪問表示，記憶體2029年前都不太可能供應過剩，「關於記憶體很棒的一件事就是，你的用量總是能夠更多」、「我們是全球第一家把原本用於手機的LPDDR記憶體，放到舉世資料中心的公司，讓我們能達成能源效率比世上任何事物高一倍的表現，所以我們將繼續使用大量記憶體」。

黃仁勳也說，「如果你看基本面，新雲端（服務）的需求爆表」，這些業者的能力「超凡」，但「中間缺少的是助燃成長的營運資金…因為這麼多產業的全面AI需求實在太高，出現資金稀缺」、「資金需求遠超過可取得的資金，這個問題終將解決」。

新雲端服務業者須先買晶片、建機房，再出租算力收款。前期支出靠股東出資、借款或客戶預付款支應，訂單不等於隨時可用的現金。

黃仁勳強調需求，投資人卻可能更在意他承認的「資金稀缺」，情緒依然緊張。最近AI融資環境更為緊縮，可能導致資料中心延後建設，晶片、設備和網通採購也會跟著延後，尤其Meta上季自由現金流轉負，且計畫發行新股籌資，特斯拉也下修全年資本支出至約200億美元，都形同坦承籌資遭遇困難。