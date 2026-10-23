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PHP重大漏洞震撼全球 5大防駭客自保方法一次看

編譯周辰陽／即時報導
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英國國家網路安全中心（NCSC）發布的警告訊息，22日顯示在倫敦一處螢幕上。（歐...
英國國家網路安全中心（NCSC）發布的警告訊息，22日顯示在倫敦一處螢幕上。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

PHP重大漏洞引發全球關注，雖然修補主要由供應商與服務業者負責，民眾仍可靠多因素驗證、自動更新與防詐騙等措施降低風險。

PHP是全球約70%網站使用的底層程式語言，多數人卻從未聽過。21日，全球許多地區的民眾一覺醒來，就得知PHP出現可遭駭客利用的漏洞，企業和政府急忙尋求修補方法。

美國國家安全局（NSA）警告，攻擊者可能利用漏洞控制網頁伺服器，竊取資料、中斷服務，或透過民眾日常使用的服務，在網路內部橫向移動。專家指出，修補責任主要在於軟體供應商及服務業者，但民眾仍可採取基本措施自保。以下是路透整理的五大要點。

啟用多因素驗證（MFA）

MFA要求使用者提供2種驗證方式才能登入受保護的網站，例如密碼搭配簡訊驗證碼或安全金鑰。網路安全公司Censys首席安全研究員奧斯汀（Emily Austin）建議，民眾應為不同網站設定獨立密碼，並定期查看交易紀錄。她坦言，面對PHP漏洞，終端使用者「實際上真的沒有太多能做的事」，只能寄望所依賴的服務未使用PHP，或服務業者正積極修補漏洞。

啟用自動更新

網路安全公司Trail of Bits執行長暨共同創辦人吉多（Dan Guido）建議民眾「開啟手機、電腦及家用路由器的自動更新功能」。企業通常會在已知漏洞有修補程式可用時發布安全更新，及時安裝可縮短不法分子利用漏洞的時間。

Granitt創辦人、數位安全專家桑德維克（Runa Sandvik）表示，民眾應及時更新裝置上的App與服務，也別忽略家中其他連網設備。她指出，有些家庭的物聯網（IoT）設備可能很少更新，甚至從未更新，建議向供應商確認是否有更新可用。

盡快裝補丁程式

薩里大學（University of Surrey）講師加德姆（Dr. Daniel Gardham）表示，AI時代的攻擊者占有優勢，企業及組織必須知道自己用哪些軟體、及時安裝補丁程式，並檢查系統是否已遭入侵。他說：「尋找漏洞正變得愈來愈快、愈來愈容易，但要修補各種依賴這些軟體的系統，卻困難得多。組織能否妥善處理這項落差，將決定人工智慧究竟會讓網際網路更安全，還是更加脆弱。」

提防詐騙分子

網路安全技術公司0rcus共同創辦人暨執行長亞當斯（Nic Adams）表示，每當重大網路安全威脅登上新聞，詐騙分子和網路犯罪者就會試圖趁機行騙，民眾應提防未經請求而收到的連結。他說：「當這類新聞出現時，應自行開啟受影響公司的App，或輸入公司網址查看官方指示。對於要求你『保護帳戶安全』的緊急訊息，更要仔細查證。」

勿重複使用密碼

美國銀行家協會（American Bankers Association）風險、詐欺與網路安全執行副總裁班達（Paul Benda）表示，在PHP漏洞曝光後，向不熟悉的零售商購物，或使用「安全防護不會像你的銀行那麼完善」的網站時，更應小心。

班達建議，消費者不要在不同購物網站重複使用密碼，並盡可能改用通行金鑰（passkey）。這是專供特定網站使用的數位金鑰，登入時無須輸入密碼，也具備防範網路釣魚攻擊的特性。

精華 FAQ

  • 因為PHP是全球約70%網站的底層程式語言，漏洞可能讓攻擊者控制伺服器、竊取資料或中斷服務，影響範圍遍及企業與政府系統。

  • 可先開啟多因素驗證、啟用裝置與路由器自動更新，並確保App和連網設備都及時安裝補丁，同時避免不同網站重複使用同一組密碼。

  • 因為重大資安事件常被詐騙者拿來冒充官方通知，誘騙民眾點擊連結或交出帳密；遇到緊急訊息時，應直接到官方App或網址查證。

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