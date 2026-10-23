小股東反彈 重複上市踩煞車 SK海力士取消Solidigm赴美IPO

SK海力士已取消旗下儲存裝置事業Solidigm（思得）在美上市的計畫。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： SK海力士因小股東反彈及南韓監管機關強化審查，取消旗下Solidigm赴美IPO與相關募資，避免觸及重複上市爭議。

SK海力士因股東強烈反對，加上南韓 主管機關擔心損害小股東權益並加強審查，已取消旗下儲存裝置事業Solidigm（思得）在美上市的計畫。

這家南韓晶片業者周五在監管申報文件中表示，也停止和上市計畫同步推動的上市前募資。

Solidigm是SK海力士旗下快閃記憶體子公司，先前已選定高盛 和摩根士丹利擔任主辦銀行，評估明年在美國上市。

南韓主管機關擔心，這項發行案可能構成「重複上市」，稀釋現有股東權益，促使SK海力士撤回計畫。

南韓金融監督院院長李燦鎮本周向國會議員表示，金融委員會和金監院都認為，Solidigm適用重複上市的相關限制。

這場爭議也考驗南韓政府改善公司治理、加強小股東保障的決心。南韓正推動相關改革，希望解決股市長期價位偏低的「韓國折價」（Korea discount）問題。