小股東反彈 重複上市踩煞車 SK海力士取消Solidigm赴美IPO
SK海力士因小股東反彈及南韓監管機關強化審查，取消旗下Solidigm赴美IPO與相關募資，避免觸及重複上市爭議。
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SK海力士因小股東反彈及南韓監管機關強化審查，取消旗下Solidigm赴美IPO與相關募資，避免觸及重複上市爭議。
SK海力士因股東強烈反對，加上南韓主管機關擔心損害小股東權益並加強審查，已取消旗下儲存裝置事業Solidigm（思得）在美上市的計畫。
這家南韓晶片業者周五在監管申報文件中表示，也停止和上市計畫同步推動的上市前募資。
Solidigm是SK海力士旗下快閃記憶體子公司，先前已選定高盛和摩根士丹利擔任主辦銀行，評估明年在美國上市。
南韓主管機關擔心，這項發行案可能構成「重複上市」，稀釋現有股東權益，促使SK海力士撤回計畫。
南韓金融監督院院長李燦鎮本周向國會議員表示，金融委員會和金監院都認為，Solidigm適用重複上市的相關限制。
這場爭議也考驗南韓政府改善公司治理、加強小股東保障的決心。南韓正推動相關改革，希望解決股市長期價位偏低的「韓國折價」（Korea discount）問題。
主因是股東強烈反對，加上南韓主管機關擔心此舉會損害小股東權益，並認定可能涉及重複上市限制，讓公司決定撤回上市安排。 南韓金融委員會與金監院認為，Solidigm的上市可能被視為重複上市，進而稀釋既有股東權益，因此對相關發行案採取更嚴格的審查。 事件顯示南韓政府在改善公司治理、保護小股東與推動股市改革上面臨實際考驗，也反映政府希望藉由改革縮小長期存在的韓國折價問題。
精華 FAQ
主因是股東強烈反對，加上南韓主管機關擔心此舉會損害小股東權益，並認定可能涉及重複上市限制，讓公司決定撤回上市安排。
南韓金融委員會與金監院認為，Solidigm的上市可能被視為重複上市，進而稀釋既有股東權益，因此對相關發行案採取更嚴格的審查。
事件顯示南韓政府在改善公司治理、保護小股東與推動股市改革上面臨實際考驗，也反映政府希望藉由改革縮小長期存在的韓國折價問題。
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