搶吃台積電擴廠商機 伊藤忠傳收購台灣永日建機51%股權

日本伊藤忠商事傳將在今年底前，收購永日建設機械的多數股權，在台積電等晶片廠持續於台灣擴廠之際，搶攻台灣的工程機械需求商機。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 日媒報導，伊藤忠商事擬在今年底前收購永日建機51%股權，藉台積電等晶片廠持續擴廠，搶攻台灣工程機械與整合服務商機。

日媒報導，日本伊藤忠商事將在今年底前，收購日立建機旗下台灣銷售子公司永日建設機械的多數股權，在台積電 等晶片廠持續於台灣擴廠之際，搶攻台灣的工程機械需求商機。

報導指出，伊藤忠商事將以數十億日圓，收購永日建機的51%股權，其餘49%股權則繼續由日立建機持有。總部位於桃園的永日建機，在台灣有四個營運據點。

伊藤忠將藉由這項收購案，切入台灣市場涵蓋設備銷售、維修及租賃等廣泛的整合式服務。台灣的工程機械需求強勁，全球晶圓代工廠龍頭台積電已宣布，計劃未來幾年在台灣興建13座先進晶片廠與先進封裝廠。