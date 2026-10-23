搶吃台積電擴廠商機 伊藤忠傳收購台灣永日建機51%股權
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日媒報導，伊藤忠商事擬在今年底前收購永日建機51%股權，藉台積電等晶片廠持續擴廠，搶攻台灣工程機械與整合服務商機。
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日媒報導，伊藤忠商事擬在今年底前收購永日建機51%股權，藉台積電等晶片廠持續擴廠，搶攻台灣工程機械與整合服務商機。
日媒報導，日本伊藤忠商事將在今年底前，收購日立建機旗下台灣銷售子公司永日建設機械的多數股權，在台積電等晶片廠持續於台灣擴廠之際，搶攻台灣的工程機械需求商機。
報導指出，伊藤忠商事將以數十億日圓，收購永日建機的51%股權，其餘49%股權則繼續由日立建機持有。總部位於桃園的永日建機，在台灣有四個營運據點。
伊藤忠將藉由這項收購案，切入台灣市場涵蓋設備銷售、維修及租賃等廣泛的整合式服務。台灣的工程機械需求強勁，全球晶圓代工廠龍頭台積電已宣布，計劃未來幾年在台灣興建13座先進晶片廠與先進封裝廠。
報導指出，伊藤忠商事將收購日立建機旗下台灣銷售子公司永日建設機械的51%股權，取得多數持股後，仍由日立建機保留49%股權。 因為台積電等晶片廠持續在台灣擴廠，帶動工程機械需求明顯增加。伊藤忠可趁勢切入市場，掌握設備銷售、維修與租賃等相關需求。 永日建機總部位於桃園，在台灣共有4個營運據點。伊藤忠收購後，預計結合既有通路與服務能力，提供更完整的整合式工程機械服務。
精華 FAQ
報導指出，伊藤忠商事將收購日立建機旗下台灣銷售子公司永日建設機械的51%股權，取得多數持股後，仍由日立建機保留49%股權。
因為台積電等晶片廠持續在台灣擴廠，帶動工程機械需求明顯增加。伊藤忠可趁勢切入市場，掌握設備銷售、維修與租賃等相關需求。
永日建機總部位於桃園，在台灣共有4個營運據點。伊藤忠收購後，預計結合既有通路與服務能力，提供更完整的整合式工程機械服務。
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