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沙國遇襲推升斷供疑慮 布蘭特油價攻上114美元 周線將連三漲

編譯劉忠勇／綜合外電
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文章摘要整理：

沙烏地阿拉伯遭襲加劇中東斷供疑慮，帶動布蘭特原油站上114美元並周線連三漲，市場同時關注美伊衝突升溫與全球燃料供應緊張。

沙烏地阿拉伯遭到的攻擊加劇，加深中東石油供應中斷風險，布蘭特原油本周勢將連續三周上漲。

12月交割布蘭特原油期貨周四在亞洲交易一度上漲0.8%至每桶114.02美元，布蘭特原油期貨本周上漲超過3%；西德州原油則站上99美元。伊朗支持的葉門青年運動組織宣稱近日攻擊沙國紅海港口延布（Yanbu），也對沙國一處油田和機場發動致命打擊。

這波衝突升溫，可能使荷莫茲海峽周邊戰事擴大。經由海峽出口的原油，目前已恢復至接近戰前水準。美伊戰爭即將邁入第九個月，布蘭特原油今年來已上漲逾85%，成品油價格漲得更快，尤其是柴油。

美國總統川普周四在白宮向記者說，美國已「擊垮」伊朗，並威脅要「再進一步」。紐約時報本周報導，美國和以色列已擬定計畫，準備在下月初美國期中選舉後，再度攻擊伊朗。

BOK Financial Securities交易資深副總裁Dennis Kissler說：「最新地緣政治情勢加劇，顯示對伊朗的攻擊可能加劇，推升各交割月份的原油價格。」「多數交易者認為，照目前情勢看來，油價恐怕還會在高檔停留一段時間。」

以葉門為基地的青年運動組織，近幾個月一再攻擊沙國。沙烏地阿美石油公司周四據傳因警報疏散位於達蘭的總公司，並要求員工居家辦公。警報原因尚不清楚。

波斯灣原油出口雖已恢復，當地成品油出貨仍受限制。供應吃緊，加上烏克蘭加強攻擊俄羅斯煉油廠，促使各國政府釋出庫存。川普也推動多項措施，希望在期中選舉前壓低油價，包括和俄羅斯達成柴油交易。

另一方面，俄羅斯國內燃料市場的壓力略有舒緩。國際文傳電訊社引述俄國政府資料報導，汽油和柴油產量增加，燃料庫存也正回補。

精華 FAQ

  • 主因是沙烏地阿拉伯遭攻擊後，中東原油供應中斷風險升高，市場擔心荷莫茲海峽周邊戰事擴大，推動布蘭特原油一度升至每桶114.02美元。

  • 伊朗支持的葉門青年運動組織宣稱，近日攻擊沙國紅海港口延布，也對一處油田和機場發動致命打擊，使市場更加擔心中東能源供應安全。

  • 除了中東衝突升溫，烏克蘭加強攻擊俄羅斯煉油廠、成品油出貨受限與庫存偏緊，也讓各國釋出庫存，進一步支撐油價高檔不墜。

油價 伊朗 沙烏地阿拉伯

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