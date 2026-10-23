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Gucci復甦又踢鐵板 母公司開雲營收再陷衰退 ADR重挫12%

編譯劉忠勇／綜合外電
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開雲集團財務長波羅（Armelle Poulou）表示，關閉表現不佳門市的進度已...
開雲集團財務長波羅（Armelle Poulou）表示，關閉表現不佳門市的進度已超前，目前已關閉105家，今年還將再關20家。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Gucci銷售不如預期，帶動開雲第3季營收再陷衰退，受中國與北美需求疲弱及法國騷亂影響，市場對其復甦前景轉趨保守。

Gucci上季銷售下滑6%，跌幅大於預期，拖累母公司開雲集團（Kering）營收再陷衰退。中國需求低迷、北美買氣轉弱，讓開雲的重整之路更加艱難，開雲也未重申今年營收恢復成長的目標，ADR收盤重挫12%。

開雲周四公布，第3季營收為33.45億歐元（約37.6億美元），按可比較範圍和固定匯率計算，較去年同期下滑1%，大致符合市場預期。開雲前一季才恢復成長，結束三年低潮，如今營收又下滑，讓市場剛燃起的期待降溫。

集團主要時裝和皮件事業銷售下滑3%，旗艦品牌Gucci則減少6%。彭博彙整分析師原估下滑3.3%。

Gucci直營店銷售減9% 中國仍是最大難關

開雲集團財務長波羅（Armelle Poulou）在分析師電話會議上說，業績「還沒達到我們希望的水準」。Gucci上季在北美成長放緩，中國則是集團最艱困的市場，消費依然低迷。金融時報另指出，日本需求疲弱也拖累Gucci。

Gucci直營零售通路銷售下滑9%，但批發通路營收大增，彌補了部分缺口。Bernstein分析師Luca Solca說，批發營收增加，是否代表Gucci加大向通路推貨的力道，仍待觀察；若是如此，就不是好現象。

不含Gucci，開雲旗下其他品牌的零售銷售合計成長2%。集團還擁有聖羅蘭（Saint Laurent）、巴黎世家（Balenciaga）和Bottega Veneta等品牌，但Gucci約占集團獲利一半，其復甦仍是開雲重整的關鍵。

Gucci去年任命曾掌舵巴黎世家創意團隊十年的Demna Gvasalia為創意總監。不過，品牌多年來的重振計畫仍未見穩定成效，產品也未能充分吸引高端買家，使開雲表現落後同業。

加快關店、整合事業 仍未重申全年營收成長目標

執行長梅奧（Luca de Meo）去年9月從雷諾轉任開雲後，著手大幅重整，包括調整主管、減少人力、關閉效益較差的門市，並將包含香水品牌Creed在內的美妝事業出售給萊雅，以降低負債。

他也推動整合部分生產作業、強化各品牌特色，並將部分決策集中處理，使原本各自運作的品牌合作更緊密。開雲也正調整Gucci和亞歷山大麥昆（Alexander McQueen）等品牌的管理和創意團隊。

波羅說，關閉表現不佳門市的進度已超前，目前已關閉105家，今年還將再關20家。

梅奧在發布新聞稿說：「第3季營收符合我們原先預期的進度，但總體經濟環境更為疲弱。讓Gucci恢復成長，仍是我們的首要任務。」

開雲重申，今年將改善經常性營業利益率，但未再提及先前設定的全年營收恢復成長目標。

精品需求持續疲弱 法國騷亂再添變數

精品業仍面臨需求疲弱，尤其是中國買家，以及嚮往精品、卻較容易受景氣影響的消費者。中東衝突和持續通膨削弱購買力，也使這些消費者減少高價商品支出。開雲對這兩類客群的依賴較高，因此受創較深。

同業財報也未帶來太多好消息。LVMH上季既有事業銷售下滑1.8%；愛馬仕（Hermes）表現好壞參半，連最高端精品市場的需求也受到投資人質疑。卡地亞母公司歷峰集團將於下月公布業績。

法國上周末的暴力衝突和搶掠，則為精品業再添變數。開雲表示，巴黎四家門市和尼斯一家門市受到影響。由於本周末預料還有抗議活動，該公司將持續戒備。騷亂也損及法國形象，引發市場對觀光客消費的疑慮。

開雲本月已向分析師示警，精品市場環境惡化，股價因此受挫。該公司在巴黎上市的股票，今年來已下跌近三成。

精華 FAQ

  • Gucci上季銷售年減6%，且直營零售通路下滑9%，跌幅都比市場預期更差，直接拖累開雲整體營收重回衰退，也讓品牌復甦動能再度降溫。

  • 開雲面臨中國需求持續低迷、北美買氣放緩，以及日本需求疲弱等問題；同時精品業整體需求走弱，讓依賴中高端客群的開雲受創更深。

  • 雖然開雲重申會改善經常性營業利益率，但因第3季營收僅略減1%、景氣與精品需求轉弱，公司不再提全年營收恢復成長目標，顯示管理層對後市更保守。

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