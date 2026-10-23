最強聖嬰來襲 經理人示警：全球資產沒人躲得過

AI摘要 文章摘要整理： 史上最強聖嬰現象恐引發全球極端天氣與通膨上行，基金經理人正提前調整投資組合，以因應商品、利率與債市的連鎖衝擊。

史上最強烈的「超級」聖嬰現象（El Niño）來勢洶洶，全球資產市場無任何角落能躲過衝擊，基金經理人正預先採取措施防範投資組合受影響。

聖嬰現象未來數月可能在世界各地導致嚴重乾旱、極端熱浪、劇烈降雨或洪水氾濫，這將影響農作物收成，導致糧食類商品價格大漲，加劇通膨壓力，進一步衝擊金融市場，咖啡、糖、可可豆和其他對天氣敏感的商品將首當其衝。

Pictet資產管理公司投資組合經理人謝爾芙警告，全球資產市場沒有任何角落能倖免於難。她說：「這幾乎確定會是史上所見最極端的聖嬰現象。」

全球最大上市避險基金公司Man Group早在7月就警告，從電網設施、金屬到肥料，都可能遭受衝擊。T. Rowe Price表示，已採用客製化預測模型，設法保護規模1650億美元的新興市場股債投資組合。一些小型避險基金則以聖嬰現象為核心，建構整個投資論據。

人類世固定收益研究所（AFII）本周發布研究報告說，有別於往年的聖嬰現象周期，「當前的總經環境不同」，利率、債務和波動性都已升高，預料印尼、巴西和哥倫比亞的主權債可能最不堪一擊，但溢出效應可能蔓延全球。

共同管理51億美元Pictet全球環境機會基金的謝爾芙表示，投資人務必認清聖嬰現象會引發「全球性」的影響，世上沒有任何地方能豁免於聖嬰現象帶來的某種連鎖反應。

事實上，今年聖嬰現象已發威，從印度大雨滂沱到歐洲極端熱浪，極端天氣正威脅農作物收成、供應鏈運作、能源安全甚至人命。

基金經理人已採取的因應策略包括，押注聖嬰現象助長通膨將推升相關利率。這種天氣現象對能源市場的影響，也將成為未來數月的一大交易題材。

ZAMS資產管理公司投資長阿里預料，氣候、地緣政治和結構性因素這三股力量合流，將在冬季達到最高峰。但擁有分析優勢且風險控管嚴謹的基金經理人，有機會創造非凡的超額報酬。