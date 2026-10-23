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中國DRAM龍頭心設計掀「長鑫震撼」 美光：只是煙霧彈

記者李孟珊、國際中心／綜合報導
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長鑫存儲推4F²架構掀起記憶體股震盪，但美光認為其難以規模化且未必優於6F²，市場因而回頭檢視量產能力與供需基本面。

中國DRAM龍頭長鑫存儲將導入「4F²」設計，掀起「長鑫震撼」，導致全球記憶體股大幅修正。美光總裁暨技術和產品長戴波爾（Scott DeBoer）21日直言：4F²架構「更貴更複雜，沒有可行的規模化路徑」，「會遇到物理問題」，不看好4F²發展性。

美光是「長鑫震撼」事件之後，第一家公開表態指4F²架構「不可行」的記憶體大廠。業界指出，4F²架構長期受主要記憶體廠關注，但能否順利量產仍有未定之數，美光為4F²架構發展定調，有望緩解近期市場不安疑慮，對南亞科、華邦等台廠有利。

業界研判，美光此次表態，讓市場焦點重新回到量產能力與供需基本面。目前AI持續吸納記憶體產能，傳統產品供給受限，南亞科、華邦有望延續報價上揚效益，為後市營運表現增添龐大柴火。

長鑫存儲日前宣布領先同業，完成記憶體新的單元架構4F²設計，藉此提高DRAM密度，預計今年底前推出以該架構設計的DDR5產品，揮軍伺服器市場，引發市場憂心「紅鏈恐打亂記憶體市場一池春水」，全球記憶體股因而一路大跳水。

戴波爾在美光21日舉行的技術研討會指出，最近關於比較4F²和6F²的討論只是「煙霧彈」，因為4F²架構未必保證能提高容量，美光在評估4F²這類技術20年後，這項技術「目前不在發展路線圖上」。

他提到，美光會繼續押注6F²架構和下一代3D DRAM技術。當前的多數記憶體晶片都使用6F²架構，理論上，數字愈小，代表把記憶體單元封裝地愈緊密，提高儲存空間。

戴波爾說，「比較4F²和6F²的實際效能，有點像迷思，DRAM的決定性因素其實是電容器間距」（capacitor pitch），4F²「更複雜又更貴」，也不會提供高於6F²的實際優勢。

電容器間距是指單一DRAM晶片上相鄰電容器之間的距離，幫助決定記憶體單元的密集度，因為每個電容器仍須儲存足夠電荷，才能可信地讀取，所以縮小間距的難度遠高於縮小電晶體。

戴波爾說，在想提高4F²架構的規模時，會遇到物理問題，基本物理學的極限最終將使記憶體晶片設計走向3D DRAM，而不是4F²，「3D DRAM是完全垂直的，因此電晶體方向不同，所以3D DRAM規模優化與效能的開發方式截然不同」。

而且，長鑫存儲能否在沒有艾司摩爾（ASML）極紫外光（EUV）微影設備的情況下，擴大4F²架構的記憶體晶片產量，仍待觀察。戴波爾指出，「對美光來說，不管是用4F²、還是6F²打造（晶片），EUV的地位都同樣不可或缺」。

這場技術路線之爭，也讓市場重新檢視長鑫新架構的實際影響。外資報告點出，4F²與3D DRAM在2028年以前尚難帶來實質影響，長鑫仍須跨越良率、量產規模及客戶認證等關卡，技術突破離大量供貨仍有一段路。

精華 FAQ

  • 因市場擔憂中國DRAM龍頭若能以新架構提升密度並切入DDR5與伺服器市場，可能改變供給格局，導致全球記憶體股先行大幅修正。

  • 美光認為4F²只是「煙霧彈」，因為它更貴、更複雜，未必帶來實質容量優勢，且在擴大規模時會碰到物理極限，因此不在現行路線圖上。

  • 若4F²短期難以量產，市場焦點就會回到供需與報價基本面；在AI持續吸納產能、傳統產品供給偏緊下，南亞科與華邦可望延續漲價效益。

美光

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