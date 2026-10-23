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美國牛產量大減 日本擴大進口澳洲牛肉

編譯黃淑玲／綜合報導
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日本牛肉進口來源，愈來愈仰賴澳洲，因為美國產區受乾旱影響，產量大減。

今年1到8月，日本自澳洲進口牛肉年增9%至16萬9743公噸，澳洲牛肉在總進口量的占比，由五年前同期的41%增為51%。由美國輸入的牛肉與五年前同期相比，則是減少逾20%至11萬9944公噸。

由於日圓貶值推升進口物價，今年前八個月，日本牛肉進口總量其實比五年前同期減少16%，可是自澳洲輸入的比重仍然上升。日本減少進口美國牛肉的一個主要因素是，美國主要產區出現乾旱，牧草長不好，衝擊到牛肉產量。美國農業部的資料顯示，美國繁殖肉牛數在7月年減0.7%，8月屠宰牛隻年減4%至224萬頭。

美國牛肉供應減少，價格也因弱勢日圓變得比以前貴較多，推升日本市場對澳洲牛肉的需求。

日本進口牛肉的批發價格仍然居高不下，供應給餐廳的前胸肉，美國進口和澳洲進口在今年8月價格較去年同期分別上漲24%和18%。日本農林水產省的物價調查則是發現，進口牛肉今年漲了14%。日本因此需要多元化進口牛肉的來源，上個月日本政府已經准許來自阿根廷特定地區的牛肉可以進口供加工廠使用，預期明年就可實際引進。

日本 澳洲

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