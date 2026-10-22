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布蘭特油價漲至111美元 WTI也快破百 伊朗又攻擊油輪 沙國油田遇襲2死

編譯葉亭均／綜合外電
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國際油價今（22日）盤中勁揚約2%，伊朗傳出在波斯灣襲擊四艘油輪，且沙烏地阿拉伯...
國際油價今（22日）盤中勁揚約2%，伊朗傳出在波斯灣襲擊四艘油輪，且沙烏地阿拉伯油田和機場遇襲。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

中東緊張局勢升溫，伊朗疑似攻擊油輪與沙國設施，引發市場擔憂原油供應受衝擊，推升布蘭特與WTI油價走高。

國際油價今（22日）盤中勁揚約2%，伊朗傳出在波斯灣襲擊四艘油輪，再加上沙烏地阿拉伯油田和機場遇襲，加劇市場擔憂中東敵對行動升級、可能衝擊石油供應，即便目前經由荷莫茲海峽的石油出口正加速回升。

布蘭特原油期貨盤中大漲2.1%，報每桶111.12美元；西德州中級原油期貨也漲近2%，突破每桶99美元。

伊朗政府營運的電視台Press TV在X發文指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱，在波斯灣北部有四艘「違規」油輪進行石油貨物轉運時遭到襲擊。 不過，並未具體說明襲擊的日期。

另一方面，有無人機攻擊沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）旗下的謝拜油田，造成兩人死亡，但未影響營運；另一場針對法赫德國王國際機場的攻擊則造成一人死亡。此外，美國也下令部分駐沙國大使館人員及其家屬撤離。

美伊戰爭導致波斯灣石油運輸中斷，全球原油基準價格今年以來已飆漲逾80%。這場戰爭即將進入第九個月，卻仍看不到明確的解決跡象。

儘管如此，近期原油出口量已經攀升，接近衝突爆發前的水準。部分油輪為躲避偵測，關閉船舶自動識別系統（AIS）訊號；不過，石油產品的出口運輸仍受到限制。

CIBC私人財富集團資深能源交易員巴賓（Rebecca Babin）表示：「持續發生的軍事攻擊，以及美國期中選舉後衝突可能再度升級的風險，持續為油價提供支撐。結果就是，市場雖然難以維持漲勢，但油價下跌時，市場也缺乏足夠的信心，難以形成持續性跌勢。」

科威特是增加原油出口的波斯灣產油國之一。該國國營石油生產商執行長薩巴赫表示，科威特目前的原油出口量已恢復至美伊戰爭爆發前的水準。不過，他指出，運輸航空燃油與柴油仍需要更多油輪。

精華 FAQ

  • 主要因市場擔憂中東敵對行動升級，伊朗傳出襲擊4艘油輪，沙烏地阿拉伯油田與機場也遭攻擊，讓投資人重新估計石油供應風險，因此推升油價。

  • 布蘭特原油期貨盤中大漲2.1%，報每桶111.12美元；西德州中級原油期貨也上漲近2%，一度突破每桶99美元，顯示市場避險買盤明顯。

  • 沙國謝拜油田遭無人機攻擊造成2死，但營運未受影響；法赫德國王際機場攻擊又釀1死。美國則下令部分駐沙國大使館人員及家屬撤離。

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