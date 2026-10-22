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義大利起司會斷貨？ 卡車司機示威癱瘓道路、蔬果腐爛 貨架全空民眾傻眼

編譯葉亭均／綜合外電
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在義大利巴勒摩，卡車司機因不滿燃油與運輸成本飆漲發起抗議，卡車封鎖了街頭，導致西...
在義大利巴勒摩，卡車司機因不滿燃油與運輸成本飆漲發起抗議，卡車封鎖了街頭，導致西西里島及義大利南部的供應鏈陷入中斷。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

義大利卡車司機因燃油與生活成本上漲封路抗議，導致供應鏈大亂、食品短缺，水牛莫札瑞拉起司、義大利麵與多項農產品生產和運輸都受重創。

義大利卡車司機因燃油價格及生活成本高漲發動抗議，已封鎖多條道路和高速公路長達近一周，導致商店出現食品短缺、貨架全空。零售業者表示，配送物流受干擾，新鮮農產品也因無法及時運送而腐爛；南部地區牛奶運輸受阻，義大利新鮮水牛莫札瑞拉起司面臨供應中斷。

卡車司機因不滿燃油價格高漲，自上周五起發動抗議，隨後擴大至義大利南部各地，多地交通壅塞，造成供應鏈嚴重中斷。拿坡里附近A1高速公路出現長長車龍，卡車司機限制車輛通行；農民也加入聲援，東北部城市拉溫納（Ravenna）中央廣場湧入卡車與曳引機。卡拉布里亞（Calabria）兩座地區機場的運作也受影響，原因是機場無法取得航空燃油補給。

代表100家「坎帕尼亞水牛莫札瑞拉起司原產地保護認證」製造商的產業協會22日表示，由於水牛牛乳供應不足，會員業者被迫停產，迄今已連三天無法生產，估計每天合計損失300萬歐元（337萬美元）。

Conad超市品牌經營業者ANCD-Conad集團表示，大量易腐食品受困於卡車及倉庫，包括水果、蔬菜、牛奶與肉類。該集團主席佩洛尼表示：「抗議的自由，不應演變成侵害民眾取得新鮮食品的權利，也不應摧毀義大利農食品供應鏈所創造的價值。」

在正常情況下，多數拿坡里周邊鄉間的水牛莫札瑞拉起司製造商，每天處理約100萬公升牛乳，生產25萬公斤新鮮起司；牛乳採集後須在60小時內製成起司。如今，乳品加工廠無法運作，農場也沒有地方儲存牛奶。

番茄農民和義大利麵製造商也受衝擊。大型義大利麵製造商Rummo等業者在既有庫存耗盡、新收成的小麥又無法送達後，被迫暫停生產。

在西西里島帕基諾地區，番茄種植業者稍早也警告，由於新鮮番茄無法運出，已有數噸番茄未能採收。

義大利許多地區加油站已經耗盡燃油。坎帕尼亞地區的市長們警告，垃圾危機正持續惡化，因為垃圾清運作業也受到影響。

卡車司機罷工進一步加重義大利總理梅洛尼的執政壓力。她的政府目前已在處理米蘭及義大利北部其他城市發生的暴力騷亂與搶劫事件後續。政府部長已與卡車司機會面，試圖緩和緊張局勢，並說服抗議者停止行動。

在義大利拿坡里的一家超市裡，一名顧客走過空空如也的貨架。當時卡車司機正因不滿燃油...
在義大利拿坡里的一家超市裡，一名顧客走過空空如也的貨架。當時卡車司機正因不滿燃油與運輸成本飆漲發起抗議，導致西西里島及義大利南部的物資供應中斷。（路透）

精華 FAQ

  • 卡車司機不滿燃油價格與生活成本高漲，自上周五起封鎖多條道路與高速公路，造成拿坡里周邊車龍、南部交通壅塞，部分機場燃油補給也受阻。

  • 配送物流遭嚴重干擾，超市貨架出現空缺，水果、蔬菜、牛奶與肉類等易腐食品卡在車輛或倉庫中，無法及時送達而腐爛或短缺。

  • 坎帕尼亞水牛莫札瑞拉起司因牛乳不足已連3天停產，估計每日損失300萬歐元；大型義大利麵業者也因小麥無法送達而被迫暫停生產。

義大利 腐爛 牛奶

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