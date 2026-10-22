投資人憂AI熱潮逆轉 紛紛搶買信用違約交換避險

投資人搶買信用違約交換避險，Meta、Google、微軟等AI相關發債公司的CDS價格已上漲。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 投資人憂心AI投資熱潮逆轉與企業舉債風險升高，紛紛買入CDS避險，帶動甲骨文、SpaceX、Meta等相關信用違約交換交易與保費飆升。

投資人擔心AI熱潮逆轉，紛紛搶買信用違約交換（CDS）以進行避險，讓這項在全球金融危機期間聲名大噪的金融工具，交易量再度激增。

企業為投入數兆美元興建AI基礎設施而大舉舉債，也帶動CDS需求。這類衍生性商品的作用類似保險，相關企業一旦發生債務違約，買方就能依約獲得賠付。

據摩根史坦利 資料，9月連結甲骨文、SpaceX 、Alphabet、亞馬遜、Meta、博通和Nvidia輝達（另稱英偉達）債券 的CDS，每周平均交易金額超過90億美元，高於7月的不到20億美元。

摩根史坦利估計，今年來AI相關業者已透過發債籌得約4660億美元，遠高於2025年同期的1010億美元。舉債規模雖已從6月高峰回落，但投資人說，愈來愈多大舉舉債的企業面臨投資風險，加上市場擔心這些投資能否賺錢，都推升了CDS需求。

摩根史坦利投資管理投資組合解決方案部門投資長卡隆說：「當市場風險如此集中，顯然就會想買CDS。」

他說，這其實也是成本相對低廉、操作直接的避險方式，可防範企業出現重大財務問題。

彭博資料顯示，美國公司債CDS指數今年來交易量已超過去年全年。

多家AI相關業者的CDS保費，本月紛紛升至歷史新高，而且不只是市場認為風險較高的AI雲端業者CoreWeave等，也包括不少被視為相對安全的企業。

甲骨文CDS利差19日報322個基點，也就是為1000萬美元債務投保違約保障，每年須支付32.2萬美元，高於年初的14.4萬美元。SpaceX的CDS，本周初升至創紀錄的226個基點，6月底剛開始交易時為110個基點。

彭博彙整的數據顯示，軟銀五年期CDS利差20日報432個基點，為2022年11月初以來新高。

Meta 5年期CDS利差本月升至108個基點，輝達CDS利差則升至101個基點，兩者均創歷史新高，Alphabet和亞馬遜的違約保障價格，也升至歷來最高。但相較之下仍相對偏低。