Nvidia續挺AI新創 傳擬掏數億美元 洽談投資才剛放棄IPO的Firmus
輝達傳出正洽談對澳洲AI雲端公司Firmus投資數億美元，顯示其持續力挺新興雲端服務業者；而Firmus因難吸引國際投資人，已放棄IPO並改尋融資。
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輝達傳出正洽談對澳洲AI雲端公司Firmus投資數億美元，顯示其持續力挺新興雲端服務業者；而Firmus因難吸引國際投資人，已放棄IPO並改尋融資。
輝達（Nvidia）傳出正洽談澳洲AI雲端公司Firmus Grid投資數億美元，此前Firmus已放棄原定的首次公開發行（IPO）計畫。
科技新聞網站The Information引述知情人士說法報導，此舉顯示，輝達將持續支持新興雲端服務業者。這類業者主要提供AI雲端運算服務，但目前深陷債務負擔沉重的困境。全球市值最高的輝達已是Firmus及多家同業的投資者。
輝達尚未立即回應置評請求。
這項報導出爐前，Firmus才在本月稍早宣布取消IPO。原定上市案原本有望成為澳洲史上規模最大的IPO案之一。然而，隨著全球投資人對AI企業日益謹慎，Firmus難以吸引國際投資人的興趣。彭博資訊先前曾報導，Firmus正考慮其他融資管道。
根據報導，輝達正在洽談投資澳洲AI雲端公司Firmus Grid，金額可能達數億美元。這筆投資若成真，將延續輝達對AI雲端新創的支持。 Firmus本月稍早取消IPO，主因是全球投資人對AI企業態度轉趨謹慎，導致它難以吸引國際投資人的興趣，因此改考慮其他融資管道。 報導顯示，AI雲端新創雖然仍獲大型科技公司青睞，但普遍面臨高債務與融資壓力；在市場估值與投資情緒轉弱下，IPO也更難順利推進。
精華 FAQ
根據報導，輝達正在洽談投資澳洲AI雲端公司Firmus Grid，金額可能達數億美元。這筆投資若成真，將延續輝達對AI雲端新創的支持。
Firmus本月稍早取消IPO，主因是全球投資人對AI企業態度轉趨謹慎，導致它難以吸引國際投資人的興趣，因此改考慮其他融資管道。
報導顯示，AI雲端新創雖然仍獲大型科技公司青睞，但普遍面臨高債務與融資壓力；在市場估值與投資情緒轉弱下，IPO也更難順利推進。
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