高端流行運動服飾 變身社交戰袍

隨著跑步日益成為社會地位象徵，許多人都願意花更多錢，讓自己流汗時也能更有型。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國跑步風潮帶動高端運動服飾熱賣，跑步不再只是健身，也成為社交與品味展示，吸引消費者為限量機能單品大手筆買單。

愛好長跑與慢跑的人士，正花大錢添購高端流行運動服飾，反映跑步除了強身健體，還日益具備社交功能。

28歲的專案經理克里斯多佛森準備出門慢跑5英哩時，會穿上由巴黎高端跑步品牌Satisfy推出、要價140美元的MothTech棉質T恤，它以雷射切割出孔洞，加強散熱，並刻意營造陳舊感。

他還會搭配Satisfy售價180美元的尼龍Space-O短褲，細小透氣孔主打提升速度與透氣性。這套裝備只是他過去幾年陸續購入、總值5000美元跑步服飾與裝備的一部分，且還不包括跑鞋。

隨著跑步日益成為社會地位象徵，無論是馬拉松跑者或參加跑步社團的休閒慢跑族，都願意花更多錢，讓自己流汗時也能更有型。

根據體育與健身產業協會資料，2025年有5230萬名美國人跑步或慢跑。Circana指出，截至5月止的一年，美國跑步專用服飾銷售額成長10%，逼近10億美元。隨著市場擴大，愈來愈多講究時尚感與高科技的品牌陸續出現，鎖定願意花大錢的消費者，並挑戰Nike與Adidas等老牌大廠。

經營Finish Line運動衣鞋門市的JD Sports Fashion執行長舒爾茲表示：「現在新的跑步社團，等同於新的夜店，就是一種社交活動。」

跑步向來是入門門檻最低的運動之一，但如今在美國各地公園都能看到充滿機能感的布料、昂貴跑鞋，以及琳瑯滿目的額外配件，例如售價700美元的Garmin手表、跑步腰帶、水袋背心和專用耳機。

Satisfy和Bandit等品牌，刻意營造一種穿上他們的衣服，就等於加入某個專屬圈子的氛圍。Satisfy甚至推出印有「Running Cult Member」字樣的MothTech背心與T恤。兩家公司也都很重視「限量上新」，也就是定期推出新商品，且通常數量有限。

稀缺性是刺激需求的重要一環。Bandit年費125美元的會員，可提前24小時搶購新品與補貨商品，另享九折優惠，每年還能拿到兩雙襪子，通常是吸濕排汗的短筒襪，正面醒目印著Bandit品牌字樣，讓所有人都看得見。