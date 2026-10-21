我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遵循5保養技巧：愛車輕鬆開逾20萬哩

NBA／尼克遭76人砸場 詹皇自認可以打更好

高端流行運動服飾 變身社交戰袍

編譯陳律安／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著跑步日益成為社會地位象徵，許多人都願意花更多錢，讓自己流汗時也能更有型。（路...
隨著跑步日益成為社會地位象徵，許多人都願意花更多錢，讓自己流汗時也能更有型。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國跑步風潮帶動高端運動服飾熱賣，跑步不再只是健身，也成為社交與品味展示，吸引消費者為限量機能單品大手筆買單。

愛好長跑與慢跑的人士，正花大錢添購高端流行運動服飾，反映跑步除了強身健體，還日益具備社交功能。

28歲的專案經理克里斯多佛森準備出門慢跑5英哩時，會穿上由巴黎高端跑步品牌Satisfy推出、要價140美元的MothTech棉質T恤，它以雷射切割出孔洞，加強散熱，並刻意營造陳舊感。

他還會搭配Satisfy售價180美元的尼龍Space-O短褲，細小透氣孔主打提升速度與透氣性。這套裝備只是他過去幾年陸續購入、總值5000美元跑步服飾與裝備的一部分，且還不包括跑鞋。

隨著跑步日益成為社會地位象徵，無論是馬拉松跑者或參加跑步社團的休閒慢跑族，都願意花更多錢，讓自己流汗時也能更有型。

根據體育與健身產業協會資料，2025年有5230萬名美國人跑步或慢跑。Circana指出，截至5月止的一年，美國跑步專用服飾銷售額成長10%，逼近10億美元。隨著市場擴大，愈來愈多講究時尚感與高科技的品牌陸續出現，鎖定願意花大錢的消費者，並挑戰Nike與Adidas等老牌大廠。

經營Finish Line運動衣鞋門市的JD Sports Fashion執行長舒爾茲表示：「現在新的跑步社團，等同於新的夜店，就是一種社交活動。」

跑步向來是入門門檻最低的運動之一，但如今在美國各地公園都能看到充滿機能感的布料、昂貴跑鞋，以及琳瑯滿目的額外配件，例如售價700美元的Garmin手表、跑步腰帶、水袋背心和專用耳機。

Satisfy和Bandit等品牌，刻意營造一種穿上他們的衣服，就等於加入某個專屬圈子的氛圍。Satisfy甚至推出印有「Running Cult Member」字樣的MothTech背心與T恤。兩家公司也都很重視「限量上新」，也就是定期推出新商品，且通常數量有限。

稀缺性是刺激需求的重要一環。Bandit年費125美元的會員，可提前24小時搶購新品與補貨商品，另享九折優惠，每年還能拿到兩雙襪子，通常是吸濕排汗的短筒襪，正面醒目印著Bandit品牌字樣，讓所有人都看得見。

精華 FAQ

  • 因為跑步已從單純健身轉向社交與身份展示，許多跑者願意花更多錢購買兼具機能、設計感與品牌感的服飾，讓運動也能呈現個人風格。

  • 兩者都強調限量上新、品牌圈層感與高機能設計，Satisfy甚至推出印有「Running Cult Member」字樣的單品，Bandit則以會員制、提前購買權與品牌襪子提高黏著度。

  • 2025年美國有5230萬人跑步或慢跑，跑步專用服飾銷售額年增10%、逼近10億美元，也吸引更多時尚與高科技品牌進場，挑戰Nike與Adidas等老牌業者。

上一則

國際油價續震盪 一度觸及110美元

下一則

南韓AI雲端Elice掛牌首日 股價跌32%

延伸閱讀

沒贊助沒教練 靠「健身房跑步機」練出的馬拉松金牌

沒贊助沒教練 靠「健身房跑步機」練出的馬拉松金牌
日本二手服飾店2nd Street崛起 門市數量超越Uniqlo

日本二手服飾店2nd Street崛起 門市數量超越Uniqlo
南韓25歲網紅半馬終點前猝死 醫揭：運動誘發心律不整3大警訊

南韓25歲網紅半馬終點前猝死 醫揭：運動誘發心律不整3大警訊
馬拉松學霸網紅猝逝 終點前倒下「緊急CPR回天乏術」得年25歲

馬拉松學霸網紅猝逝 終點前倒下「緊急CPR回天乏術」得年25歲

熱門新聞

美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

2026-10-17 07:10
公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

2026-10-15 15:42
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底

2026-10-16 09:21
美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。（路透）

川普為何和拜登一樣也栽在通膨？因為未記取4個教訓

2026-10-17 12:25
輝達執行長黃仁勳大讚英國在AI時代下擁有許多優勢，但卻因過度思考敗因而無法成功，呼籲當地人找回創業精神。（路透）

大國為何難成功？ 英國處於驚人有利位置 但黃仁勳一語點破劣勢

2026-10-16 07:20
經濟學家羅森伯格警告，美股愈來愈像泡沫，估值、槓桿與投資人部位的極端程度為他從業40年來未見，他已買進美國公債與海外股票。示意圖。(路透)

警告美股愈來愈像泡沫 羅森伯格改買美債、海外股票

2026-10-13 21:36

超人氣

更多 >
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元
布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺
紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？

紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？
蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到