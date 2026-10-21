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南韓AI雲端Elice掛牌首日 股價跌32%

編譯劉忠勇／綜合報導
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南韓AI雲端業者Elice於20日掛牌交易，首日股價卻重挫直接破發。（路透）
南韓AI雲端業者Elice於20日掛牌交易，首日股價卻重挫直接破發。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

南韓AI雲端業者Elice首日掛牌即大跌32%，反映市場對AI基礎設施高估值與資本支出的疑慮升溫，但其營運成長與散戶熱度仍受關注。

南韓AI雲端業者Elice於20日掛牌交易，盤中卻一度重挫逾37%，收盤跌幅仍深達32%。這個Kosdaq今年最大IPO，籌得約1.51億美元，上市首日股價卻大跌，凸顯市場對AI基礎設施投資的疑慮日益加深。

Elice早盤股價一度跌至5萬6500韓元。該公司IPO定價為每股9萬500韓元，落在承銷價格區間上緣，上市後市值原估超過1兆韓元。

全球AI基礎設施業者接連遭遇挫折，Elice上市也成為檢驗投資人接受程度的考驗。舉債成本、激烈競爭，以及龐大AI支出能否帶來長期報酬的疑慮，都在壓抑估值。

Firmus Grid本月取消備受矚目的雪梨上市計畫；CoreWeave股價較5月高點已跌逾五成。知情人士說，AirTrunk也延後旗下不動產投資信託基金的IPO計畫；彭博則報導，Nscale爭取的上市估值受到投資人質疑。

不過，Elice先前發行新股時，仍吸引南韓散戶踴躍申購，散戶為申購股票，繳交約10.3兆韓元認購保證金，散戶認購超額逾400倍。

依公開說明書，Elice上半年營收大增200%至344億韓元，並轉為營業利益103億韓元；稅息折舊攤銷前獲利（EBITDA）增至逾11倍，達232億韓元。在投資研究平台Smartkarma發表報告的分析師道格拉斯·金（音譯）在報告中預估，該公司2026年營收將成長83%，營業利益率約33%。

Zian投資管理公司執行長金度俊（音譯）指出，CoreWeave可能影響投資人信心，但兩家公司的財務結構很不一樣，因此我不認為投資人需要將Elice視為風險特別高的企業。」

精華 FAQ

  • Elice在Kosdaq掛牌首日盤中一度重挫逾37%，收盤仍跌32%，顯示投資人對AI基礎設施投資報酬與估值抱持更強疑慮。

  • Elice此次募得約1.51億美元，是Kosdaq今年最大IPO之一，發行價定在每股9萬500韓元、接近承銷區間上緣，原本預估市值可超過1兆韓元。

  • Elice上半年營收年增200%，並轉虧為盈，但市場仍受CoreWeave、AirTrunk等同業挫折影響，反映AI雲端產業整體估值正面臨壓力。

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