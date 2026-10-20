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軟銀違約風險飆四年新高？ CDS利差達432基點 顯示AI融資壓力升高

編譯葉亭均／綜合外電
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軟銀集團（SoftBank）的信用違約交換（CDS）所反映的信用風險已升至近四年...
軟銀集團（SoftBank）的信用違約交換（CDS）所反映的信用風險已升至近四年來最高水準。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

軟銀CDS利差升至432基點、創近4年高點，反映市場擔憂AI投資、潛在收購與債務壓力正侵蝕其財務體質。

軟銀集團（SoftBank）的信用違約交換（CDS）所反映的信用風險已升至近四年來最高水準，反映市場對AI相關融資需求及一項可能大型收購案的疑慮日益升高。

彭博彙整的數據顯示，軟銀五年期CDS利差周二（20日）報432個基點，為2022年11月初以來新高。該利差在一周前突破400個基點後，進一步擴大逾30個基點。

美國雲端運算服務商CoreWeave的財務壓力，讓市場更加關注AI投資熱潮背後日益攀升的債務負擔。隨著融資成本上升，加上軟銀正評估收購美國保全服務業者Allied Universal，軟銀自身的財務狀況也受到市場檢視。

上一次軟銀CDS利差升至目前這一水準，是在2022年。當時，軟銀旗下願景基金（Vision Fund）業務蒙受鉅額虧損，整個集團轉入防禦模式。曾形容自己是「激進型人物」的軟銀創辦人孫正義，當時也不再出席財報說明會，反映公司正收縮戰線。

目前，軟銀的CDS利差是日本主要企業中最高的，比排名第二的日產汽車高出逾130個基點。

彭博行業信用分析師陳雪倫（Sharon Chen，音譯）預期，軟銀在截至明年3月底止的本年度，至少將有60億美元的現金外流，若進一步加碼AI投資，資金需求還會增加。她在一份報告中指出，軟銀「須籌措新的資金來完成這筆交易」，而其貸款價值比（LTV）也可能逐步逼近自行設定的25%上限。

軟銀集團股價近期表現疲弱，20日盤中跌逾6%至每股4,543日圓，較6月高點已下跌約50%。

精華 FAQ

  • 彭博數據顯示，軟銀五年期CDS利差周二升至432個基點，較一周前再擴大逾30個基點，並創下自2022年11月初以來新高，顯示市場明顯提高對其違約風險的評價。

  • 外界主要擔憂AI相關投資與融資需求持續升高，加上CoreWeave財務壓力引發聯想，若軟銀再推進收購Allied Universal，現金流與債務負擔可能進一步惡化。

  • 分析師預估軟銀本年度至少有60億美元現金外流，且若加碼AI投資，資金需求還會增加，LTV也可能逼近25%上限；同時股價已較6月高點回落約50%。

軟銀

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