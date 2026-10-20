蝦皮母公司股價跌三成拚突圍 將進軍雲端事業 擬分拆金融事業上市
蝦皮母公司Sea為提振成長與股價，計劃推出雲端業務Sea Cloud並評估將金融事業Monee分拆上市，同時持續在東南亞與巴西擴張、加碼AI布局。
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蝦皮母公司Sea為提振成長與股價，計劃推出雲端業務Sea Cloud並評估將金融事業Monee分拆上市，同時持續在東南亞與巴西擴張、加碼AI布局。
蝦皮母公司冬海集團（Sea）將進軍雲端服務，並考慮分拆金融科技事業上市，力求加快成長，挽救重挫的股價。
彭博報導，Sea執行長李小冬發給員工的內部公告指出，Sea計劃成立新事業Sea Cloud，向全球企業提供雲端服務，形同直接和亞馬遜網路服務（AWS）、阿里巴巴旗下雲端業務競爭。Sea也考慮分拆金融服務事業Monee上市。
李小冬在Sea上市九周年發布內部公告中說：「Monee已逐漸能夠自立，展開自己的賽程。上市能籌得更多資金，讓Monee有更大的發展空間，加快業務擴張。」
Sea旗下電商和娛樂業務，正面對資金雄厚的對手激烈競爭，包括字節跳動旗下TikTok Shop和阿里巴巴旗下Lazada。Shein和拼多多控股旗下Temu也想進軍東南亞。這個新興市場擁有6.75億人口，投入網購的消費者愈來愈多。激烈競爭拖累Sea股價，今年來已下跌逾三成。
Sea也正擴張旗下蝦皮購物的版圖，遠在西半球的巴西，成為下一階段爭取成長的新戰場。
李小冬經常透過內部公告，向集團逾八萬名員工傳達想法。他去年承諾加碼投入AI，押注這項技術能協助Sea達到1兆美元市值。至今，冬海已將AI用於日常營運、推出新的AI應用，並在電商領域和OpenAI等先進AI開發業者合作。
李小冬說，該公司花了兩年重建內部雲端平台，支援一系列可提供其他企業使用的AI應用。
他說：「我們在行動網路時代初期打造蝦皮時，就以行動裝置為優先，當時很多對手仍以網站為中心思考。我們相信，AI正帶來另一次這樣的機會。」
Sea計劃成立Sea Cloud，切入全球雲端服務市場，直接挑戰AWS與阿里雲；同時也考慮將金融科技事業Monee分拆上市，以取得更多資金與成長空間。 因為電商與娛樂業務面臨TikTok Shop、Lazada、Shein與Temu等強敵競爭，導致股價今年已跌逾三成。公司希望靠新成長引擎和募資來重振表現。 李小冬持續押注AI與雲端能力，強調公司已重建內部雲端平台，能支援企業級AI應用；他也看好蝦皮在巴西擴張，視其為下一階段的重要成長戰場。
精華 FAQ
Sea計劃成立Sea Cloud，切入全球雲端服務市場，直接挑戰AWS與阿里雲；同時也考慮將金融科技事業Monee分拆上市，以取得更多資金與成長空間。
因為電商與娛樂業務面臨TikTok Shop、Lazada、Shein與Temu等強敵競爭，導致股價今年已跌逾三成。公司希望靠新成長引擎和募資來重振表現。
李小冬持續押注AI與雲端能力，強調公司已重建內部雲端平台，能支援企業級AI應用；他也看好蝦皮在巴西擴張，視其為下一階段的重要成長戰場。
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