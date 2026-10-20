歐洲四大電信聯手推衛星通訊服務 挑戰星鏈龍頭地位

歐洲四大電信集團打算攜手推出自家的衛星行動通訊服務，以挑戰馬斯克 旗下星鏈在業界的龍頭地位。

英國金融時報（FT）報導，德國電信（Deutsche Telekom）、Orange、西班牙電信（Telefónica）、Vodafone 19日表示，他們已簽署意向書，可能共同競標無線電頻譜，為在歐洲推出衛星直連手機服務鋪路。

根據這項計畫，參與的業者將建置衛星通訊所需的基地台，但不會自行打造衛星群，而是與現有衛星服務供應商合作，目前尚未選定合作對象。這可能為計畫帶來挑戰，因為目前多數衛星群都由美國或中國企業營運。法國衛星營運商歐洲通信衛星公司（Eutelsat）雖已建置大型衛星群，但規模仍遠遠落後星鏈，後者的低軌衛星數量已逾1.1萬顆。

歐洲四大電信集團的最新舉動，正值衛星通訊服務引發的地緣政治爭端日益升溫。

歐盟 執委會5月提議，將可供智慧手機直接連接衛星的部分頻譜保留給歐洲業者使用。這項提案已成為歐美緊張關係熱點。美國駐歐盟大使上周警告，如果歐盟不修改這項提案，歐洲企業將面臨「毀滅性」報復。