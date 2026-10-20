日本二手服飾店2nd Street崛起 門市數量超越Uniqlo

AI摘要 文章摘要整理： 日本二手服飾連鎖2nd Street靠平價、獨特商品與清爽門市快速擴張，門市數已超越Uniqlo，並受Z世代帶動成為新主流。

儘管快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）聲名遠播，但日本 門市數量最多的服飾龍頭其實是二手連鎖店2nd Street。該品牌搭上Z世代的平價時尚浪潮，從十年前還是沒沒無聞的小公司迅速崛起。

2nd Street販售從破損的Nike球鞋、復古Prada錢包，到輕微磨損的商務套裝和接近全新街頭潮牌等二手服飾，截至3月底止的日本門市數量已達到931家，超越Uniqlo的814家。

有別於傳統古著店給人發霉、凌亂的印象，2nd Street門市擁有明亮燈光和乾淨地板，營造出近乎無菌的感覺。在日本，這家連鎖店大受歡迎，象徵著一種文化轉移，因為此前日本消費者向來青睞全新名牌商品。2nd Street已訂下目標，日本門市數2035年要達1500家。

這也反映出，對價格敏感的年輕Z世代和Alpha世代消費者，在日圓貶值、通膨導致購買力嚴重下滑之際，正嘗試維持在時尚潮流頂端，購買二手服飾也從一種小眾嗜好變成主流習慣。

2nd Street店鋪營運部總經理高井政典表示，「每間門市販售的商品都不同，而且每件商品都獨一無二。顧客可從平價當中找到好東西，有點像是在尋寶」。

日本並非唯一二手服飾需求躍增的國家。據線上二手商ThredUp報告，美國二手服飾市場規模預料將在2030年達到近790億美元；麥肯錫預估，到2027年，全球二手市場將比新品市場成長快三倍。

但日本二手市場卻憑著大多在1980、90年代精品熱潮期間累積下來的大量愛馬仕圍巾、LV手提包和其他高檔單品格外出眾。日本知名的一絲不苟保養文化，也是讓其古著店成為海外時尚愛好者和觀光客渴望利用日圓疲軟機會大買特買的原因之一。

在截至3月底止的去年度，2nd Street營收年增18%至約1550億日圓。其母公司為市值800億日圓的大型零售集團Geo控股，1986年以錄影帶租賃起家，之後事業擴大至販售二手手機和電玩；該公司計畫今年稍晚改名為2nd Retailing，以反映其二手服飾連鎖店的成功。

這些二手購物對新品服飾市場的影響仍是未定數。有些人認為，二手服飾的人氣成長對傳統零售商是一項威脅，但2nd Street的高井和其他人認為，這將鼓勵消費者多加購物，因為他們可將買來的服飾再轉手出售，以補貼他們下次購物。