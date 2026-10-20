我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普借法國暴動抨擊民主黨 稱美國恐陷類似危機

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

印度數位支付手續費喊漲 現金消費可能再流行

編譯易起宇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

印度計畫11月起對UPI大額交易加收0.4%附加費，恐讓商家與企業轉回現金支付，並削弱莫迪力推的數位支付普及成果。

印度總理莫迪政府的最重要政績之一，就是成功推動民眾使用快速、便宜的國營數位支付系統「統一支付介面」（UPI），但隨著當局將提高數位支付的手續費用，預料民眾很快又會多用現金。

英國金融時報（FT）報導，印度11月起，所有透過UPI支付超過2000盧比（約20美元）的交易，都將加收0.4%附加費，推升價格至超出民眾願意支付的水準。

民調機構Local Circles近來調查顯示，在3.2萬家印度各地企業中，83%商家不願承擔這項額外成本，勢將打擊UPI的使用率。

UPI自2016年推出以來，已成為全球最廣泛使用的數位支付平台，是莫迪最具代表性的政績之一。

在UPI推出的同年，莫迪為了大規模掃蕩貪腐和逃漏稅，廢除大面額紙鈔，使印度的在外流通實體貨幣總額減少90%。

但此後，在地下經濟帶動下，印度的實體貨幣運用仍與數位支付一同蓬勃發展。印度央行數據顯示，截至今年9月底，印度在外流通的現金總額，已成長至當年去現金化行動前的約2.3倍，達到42.7兆盧比（約4480億美元）。

CMS資訊系統商務長拉格哈凡表示，「雖然UPI掌管了大部分的小額日常支付，但央行估計，現金仍提供了半數以上的消費支出資金，如今也更多家庭持有現金做為準備金」。

同時，專家表示，政府加強審查數位支付的稅務議題，也讓許多商家和小企業感到憂心。

印度國家銀行今年報告發現，在稅務官員開始對小企業和貿易商的UPI交易進行審查後，許多企業已改為只收現金。

如今，11月將開徵的UPI附加費，可能加速這種趨勢。雖然個人間轉帳和小商家支付將獲豁免，但企業間交易將須承擔這筆費用。

精華 FAQ

  • 印度11月起將對超過2000盧比的UPI支付加收0.4%附加費，企業間交易將成為主要受影響對象，可能讓整體支付成本明顯上升。

  • 因為83%商家不願自行吸收額外成本，部分企業已傾向只收現金；再加上稅務審查壓力，UPI使用率可能進一步下滑。

  • UPI自2016年推出後成為全球最廣泛使用的數位支付平台，也是莫迪的重要政績；但現金流通仍強勁，央行數據顯示現金總額已達42.7兆盧比。

印度

上一則

搶在Anthropic上市前 OpenAI傳加速募資300億美元 估值拚破1.4兆

下一則

成熟製程市況熱 價量齊揚 本季全球產能利用率衝上91%

延伸閱讀

回到未來? 電子支付腳步最快的瑞典 鼓勵民眾儲備現金

回到未來? 電子支付腳步最快的瑞典 鼓勵民眾儲備現金
印度央行暌違四年升息1碼 暗示進一步緊縮貨幣政策

印度央行暌違四年升息1碼 暗示進一步緊縮貨幣政策
印度女神節暴雨後爆發踩踏意外 至少19死25傷

印度女神節暴雨後爆發踩踏意外 至少19死25傷
看好印度銷售前景 現代汽車擴大布局

看好印度銷售前景 現代汽車擴大布局

熱門新聞

美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

2026-10-17 07:10
公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

2026-10-15 15:42
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底

2026-10-16 09:21
美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。（路透）

川普為何和拜登一樣也栽在通膨？因為未記取4個教訓

2026-10-17 12:25
經濟學家羅森伯格警告，美股愈來愈像泡沫，估值、槓桿與投資人部位的極端程度為他從業40年來未見，他已買進美國公債與海外股票。示意圖。(路透)

警告美股愈來愈像泡沫 羅森伯格改買美債、海外股票

2026-10-13 21:36
輝達執行長黃仁勳大讚英國在AI時代下擁有許多優勢，但卻因過度思考敗因而無法成功，呼籲當地人找回創業精神。（路透）

大國為何難成功？ 英國處於驚人有利位置 但黃仁勳一語點破劣勢

2026-10-16 07:20

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份