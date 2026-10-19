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鎧俠自高點慘跌64% 後續還有斷頭大跌壓力？融資餘額高達9,200億日圓

編譯葉亭均／綜合外電
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日本記憶晶片製造廠商鎧俠（Kioxia）股價較6月創下的歷史高點已下跌64%。（...
日本記憶晶片製造廠商鎧俠（Kioxia）股價較6月創下的歷史高點已下跌64%。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

鎧俠因融資餘額膨脹與股價重挫，面臨斷頭賣壓風險，但在NAND漲價、獲利改善及Topix權重提高下，仍具中長期支撐。

日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）股價面臨進一步下跌的壓力，原因是市場累積大量融資買進部位，押注股價上漲，但如今股價大跌，部分投資人可能被迫停損賣出。

根據東京證交所數據，截至10月15日，鎧俠股票流通槓桿部位的未平倉部位總額約9,200億日圓（約58億美元），在東京證交所所有上市公司中居冠。同時間，隨著鎧俠股價下跌，這檔股票交易活動也同步降溫，上周五成交量已從高峰下滑84%，降至7,660億日圓，顯示部分融資交易投資人面臨「斷頭」風險，可能被迫以低於買進價格平倉。

松井證券首席市場分析師窪田朋一郎表示：「問題在於，融資買進部位已極端膨脹。」他指出，這可能成為股價進一步下跌的壓力來源；隨著融資部位的期限逼近，若散戶被迫大量賣股，股價恐面臨更深幅度的修正。

近幾個月來，AI相關股票持續承壓，市場憂心，企業的資本支出計畫可能超前於產業未來的成長幅度。鎧俠是受衝擊最嚴重的個股之一，股價19日盤中下跌2.5%至每股13,040日圓，較6月創下的歷史高點下跌64%。

東海東京情報實驗室分析師三道翔太估計，鎧俠的融資餘額維持高檔會至少持續到約12月底，屆時在股價高點附近進場的投資人將陸續面臨融資部位到期。

鎧俠生產AI伺服器所使用的NAND快閃記憶體，是日本市值最大的上市公司之一。隨著日本交易所集團宣布，自本月起提高鎧俠在東證股價指數（Topix）中的權重，該股對日本整體股市的影響力也將進一步擴大。

菲利普證券日本公司股票交易主管增澤武彥表示，過去因股價上漲而進場的短線投資人，如今已失去繼續買進的相同動機。他指出，避險基金與散戶當沖客的參與度也已下降，進一步拖累成交金額。

不過，鎧俠的獲利展望依然強勁。隨著NAND價格上漲，根據彭博彙整的預估數據，鎧俠本會計年度的淨利可望達到約5.6兆日圓，約為前一年度的10倍。

截至周五，鎧俠未來12個月預估本益比為3.2倍，接近2025年1月以來的最低水準，也低於美國同業SanDisk的6.2倍，顯示鎧俠股價相對便宜。

市場也預期，鎧俠在Topix指數中的權重提高，可能帶動約2兆日圓的被動式資金流入。

儘管如此，目前仍缺乏足以推動鎧俠交易熱度恢復至先前水準的催化因素。股價波動幅度收斂，也進一步降低這檔股票對短線投資人的吸引力。

此外，鎧俠10月實施的「一拆三」股票分割，通常被預期有助於提升股票流動性，但迄今對成交量的影響仍不明顯。

精華 FAQ

  • 主因是融資買進部位過度膨脹，未平倉額高達9,200億日圓。當股價自高點大跌後，部分投資人可能被迫停損或斷頭賣出，形成新的下行壓力。

  • 鎧俠股價19日盤中跌至13,040日圓，較6月歷史高點回落64%。同時成交量也從高峰下滑84%，顯示市場交易熱度明顯降溫。

  • 鎧俠受惠NAND價格上漲，全年淨利預估可達約5.6兆日圓，約為前一年度10倍；本益比僅3.2倍，且Topix權重提高可能帶來約2兆日圓被動資金流入。

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