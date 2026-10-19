我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

商務艙奢華天花板再刷新 達美推出和牛名酒與頂級備品

美國務院發布中國旅遊D風險警示 美籍華人須防不當拘留

高市否認促日圓貶值 植田表明基礎通膨率近2% 應適度升息

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗強烈反駁外界認為她應該為日圓貶值、利率升高負責的批評聲浪。（路透...
日本首相高市早苗強烈反駁外界認為她應該為日圓貶值、利率升高負責的批評聲浪。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

高市早苗否認外界將日圓貶值與升息壓力歸咎於她，植田和男則表示日本基礎通膨率已接近2%，支持日銀適度升息。

日本首相高市早苗強烈反駁外界認為她應該為日圓貶值、利率升高負責的批評聲浪。另一方面，日本銀行（央行）總裁植田和男表示，在全球AI需求強勁、進一步加劇勞動市場緊俏所帶來的通膨壓力下，日本的基礎通膨率已「相當接近」央行設定的2%目標，表明央行應以適當步調升息，避免債券殖利率大幅飆升。

高市早苗周一（19日）在國會表示：「到目前為止，我因為『高市貶值日圓』、『高市推高利率』等說法，受到許多批評。我斷然否認這些指控。」

高市表示，她的政府目標是透過打造強健的經濟、實現財政永續性，提振市場對日圓的信心。她並補充，政府將在下一會計年度的預算中，適當控管日本政府公債的發行量。

日圓兌美元匯率19日盤中大致持平，報158.09日圓。

高市政府執政已滿一年，目前正試圖緩解市場對財政治理的相關疑慮。今年稍早，日本政府年度經濟政策方針的草案引發外界關注政府將如何為計劃中的食品消費稅減稅及增加國防支出籌措資金。市場擔憂，高市政府正轉向更具擴張性的政策立場。這導致日圓兌美元走貶，長期公債殖利率走高。

與高市一同赴國會的日銀總裁植田和男表示，日本的基礎通膨率正升至非常接近日銀設定的2%目標水準，主要是中東衝突推升原物料成本，再加上全球AI需求極為強勁，帶動資本支出與出口成長，進一步帶動通膨。

植田也表示，以適當步調升息，有助於避免債券殖利率大幅飆升。他說：「隨著基礎通膨率逐漸接近2%，且金融情勢仍維持寬鬆，若未能適時調整政策利率，市場可能因擔憂通膨超標而加劇疑慮，反而推升長期利率。」

植田這番談話時值日銀預定在10月30日召開貨幣決策會議。路透引述消息人士指出，日銀9月才剛升息，內部許多人對於本月再度升息抱持審慎態度，傾向先觀察更多數據，以評估過去升息對金融情勢造成的影響。

市場多數人士預期，日銀將維持1.25%的政策利率不變，但可能釋出訊號，保留最早於12月升息至1.5%的可能性。

針對在野黨議員詢問財政支出對通膨的影響，植田表示，增加支出可刺激經濟，進而推升物價與薪資成長。不過，他也補充，若增加財政支出能提升日本的供給能力，長期而言反而有助於緩和通膨。

精華 FAQ

  • 高市在國會強烈否認「高市貶值日圓」與「高市推高利率」等說法，表示相關批評不符事實。她強調政府目標是強化經濟與財政永續，重建市場對日圓的信心。

  • 植田指出，日本基礎通膨率已相當接近2%目標，且AI需求強勁、勞動市場偏緊，正持續推升通膨壓力。他認為若遲未調整政策利率，可能引發通膨超標疑慮並推高長期利率。

  • 市場多數人士預期日銀本月將維持1.25%的政策利率不變，因9月才剛升息，內部傾向先觀察更多數據。不過，日銀可能保留12月再升息至1.5%的可能性。

通膨 央行 高市早苗

上一則

德國宣布攜手Nvidia 加速AI工業應用發展

下一則

美股費半終止連八黑 晶片股吸引逢低買盤 AI反彈能否續航看財報

延伸閱讀

日韓抗通膨 不排除再度升息

日韓抗通膨 不排除再度升息
華許曼谷對談不放鷹、提醒AI已推升需求 Fed本月升息機率降至不到15%

華許曼谷對談不放鷹、提醒AI已推升需求 Fed本月升息機率降至不到15%

印度央行暌違四年升息1碼 暗示進一步緊縮貨幣政策

印度央行暌違四年升息1碼 暗示進一步緊縮貨幣政策
IMF總裁：殖利率狂飆、債務占比近100% 各國應節流

IMF總裁：殖利率狂飆、債務占比近100% 各國應節流

熱門新聞

美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

2026-10-17 07:10
公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

2026-10-15 15:42
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底

2026-10-16 09:21
美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。（路透）

川普為何和拜登一樣也栽在通膨？因為未記取4個教訓

2026-10-17 12:25
經濟學家羅森伯格警告，美股愈來愈像泡沫，估值、槓桿與投資人部位的極端程度為他從業40年來未見，他已買進美國公債與海外股票。示意圖。(路透)

警告美股愈來愈像泡沫 羅森伯格改買美債、海外股票

2026-10-13 21:36
輝達執行長黃仁勳大讚英國在AI時代下擁有許多優勢，但卻因過度思考敗因而無法成功，呼籲當地人找回創業精神。（路透）

大國為何難成功？ 英國處於驚人有利位置 但黃仁勳一語點破劣勢

2026-10-16 07:20

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解