德國宣布攜手Nvidia 加速AI工業應用發展

德國政府今天宣布與美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）的合作夥伴關係，目的在加速AI在工業應用領域的發展。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 德國政府與Nvidia簽署合作協議，計畫運用本土資料與工業專長推動工業AI落地，並藉此強化歐洲製造競爭力。

德國 政府今天宣布與美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）的合作夥伴關係，目的在加速AI在工業應用領域的發展。

法新社報導，雙方在柏林一場投資峰會期間簽署合作協議。根據德國政府聲明，這次的合作用意在協助開發運用德國資料與產業專業知識的「尖端」工業AI模型。

這項合作的投資金額未對外公布，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與輝達執行長黃仁勳 今天在柏林這場投資活動上公開對談時也未提及這項協議。不過德國「商務日報」（Handelsblatt）報導說規模可能達數億美元。

德國政府表示，目標是有系統地將工業AI導入大規模應用，並在歐洲建立頂尖的工業AI生態系統。聲明說將建立一個由決策層、產業領袖、研究人員及貿易協會組成的網絡。

梅爾茨今天表示，目前大型生成式AI模型的開發仍由美國企業領先，德國希望善用自身在高階工業製造領域的傳統優勢，在為工廠環境設計的AI應用方面取得領先地位。

黃仁勳今天與梅爾茨同台時表示：「AI的下一波浪潮是實體AI（physical AI）。」他還說，這項技術將「增強」德國工業專長而非取而代之。

開發這類模型需要大量來自生產線的資料，許多德國傳統工業龍頭企業一直不太願意分享這類資料。

梅爾茨懇請德國企業分享更多資料以助AI應用開發，尤其是在德國經濟中扮演要角的專業中型公司。他說：「請開門讓AI運用你們的資料。這對德國的未來至關重要。」

德國是歐洲最大經濟體，面臨多年相對停滯的狀況，工業競爭力有所下滑。梅爾茨政府一直尋求振興成長，吸引更多投資。

梅爾茨今天表示：「我們正處於一場根本性的經濟與科技轉型之中，而人工智慧的指數級進展正推動這場轉型。」

不過梅爾茨也說，歐洲正面臨「數個世代以來最強烈的經濟與地緣政治逆風」，包括持續中的俄羅斯與烏克蘭戰爭、中東衝突、全球能源市場動盪及其他重大變局。